Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde Benfica ile anlaştı!
Beşiktaş, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde mutlu sona ulaştı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırken, Orkun Kökçü kısa süre içerisinde İstanbul'a davet edilecek
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan Orkun Kökçü görüşmeleri sonuç verdi ve taraflar anlaşma sağladı.
Haberde, transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gerçekleşeceği belirtildi.
Buna göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü 5+25 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç ise Orkun Kökçü'nün kısa süre içerisinde İstanbul'a davet edileceğini aktardı.
Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.