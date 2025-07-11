Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması

Bu çok çarpıcı soruşturmada önemli iddialar ve çarpıcı bilgiler var. Habertürk'ten Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarını araştıran savcılık; ünlü işletmeleri soruşturuyor. Bu şok soruşturmanın altı çizilmesi gereken önemli bir ayrıntısı daha var.

Savcılığın soruşturmaya dahil ettiği bu işletmelerin çoğu, Türkiye'nin önemli şirket ve markalarının altında hizmet veriyor… İBB yolsuzluk soruşturmasına karışan bu mekanlarla ilgili ciddi iddialar var. İddiaların tümü mekanlara ait ruhsatların rüşvet verilerek usulsüzlük yapılarak alındığı iddiasını içeriyor.

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Başka bir deyişle savcılık bu mekanlara nasıl ruhsat verildiğini araştırıyor. Savcılık bu işletmelere ruhsat veren ve bu süreçlerde yer alan tüm kurumlara yazı yazıp, dosyalarını istedi. Savcılık yazısında, “bu mekanlara işletme ruhsatı nasıl verildi?”, “imar durumuna aykırı herhangi bir usülsüzlük var mı?” “Kaçak yapılaşmaya izin verildiğini gösteren bir tespitte bulundunuz mu?” Diye sordu.