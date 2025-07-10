Grand Kartal Oteli sahibi Halit Ergül: Yangın eğitimi verilmediğini burada öğrendim

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, mahkeme başkanının sorularını yanıtladı.

Ergül'ün verdiği yanıtlarda şu ifadeler dikkat çekti:

HALİT ERGÜL: Yangın gecesi Gazelle oteldeydim. Saat 03.30 gibi eşim aradı. “Halil çok kötü yanıyoruz” dedi. Otele vardım ki her tarafı zaten sarmış, felaketti.

HALİT ERGÜL: Kepçeci geldi. İtfaiyelerin yanaşacağı yerde misafir araçları vardı. Pahalı araçlardır diye tereddüt etti. Ben de dedim “geç tereddüt etme.”

HALİT ERGÜL: Oradaki 300 personelden birisinin hatasını burada hepimiz çekiyoruz.

HALİT ERGÜL: Bilirkişi raporunda diyor ki gazdan dolayı. Aygaz ile sözleşmemiz varmış bizim. Senede 2 defa denetim yapması gerkeiyormuş ama böyle bir denetim yapan olmamış.

HALİT ERGÜL: 12.katta özel misafir değil, kimse kalmıyordu. O kata asansör çıkmaz. 11. katın kameralarına izlediğimizde boş olduğu ortaya çıkacaktır. Özel misafir ağırlama gibi bir durum yok.

MAHKEME BAŞKANI: Yangın cihazları yangından önce kapatıldı mı? HALİT ERGÜL: Bilmiyorum, buraya geldiğimde Hüseyin çalıştığını söyledi. Turizm Bakanlığı denetçileri geldiğinde çok sık baktığını söyledi. MAHKEME BAŞKANI: Yangına müdahale ekibi kuruldu mu? HALİT ERGÜL: Burada öğrendim haberim yok. MAHKEME BAŞKANI: Yangın eğitimi verildi mi? HALİT ERGÜL: Verilmediğini burada öğrendim. İş güvenliği uzmanı olmadığını da burada öğrendim. MAHKEME BAŞKANI: Yangın tüpü? HALİT ERGÜL: Her katta dolap vardı, içinde tüp ve hortum vardı HALİT ERGÜL: Otelde duman dedektörü vardı sprinter yoktu. Sprinter mecburiyeti de yoktu. MAHKEME BAŞKANI: İtfaiye erinin tespit ettiği eksiklikleri söyledi mi sana Emir Aras? HALİT ERGÜL: Söyledi bir şeyler okudu. Bana 7-8 kalem okudu. MAHKEME BAŞKANI: Mutfaktakilere yangın eğitimi verildi mi? HALİT ERGÜL: Rreşat bey herhalde kendi ekibine eğitim vermiştir MAHKEME BAŞKANI: Duman dedektörü var mıydı? HALİT ERGÜL: Vardı MAHKEME BAŞKANI: Devreye girdi demişsiniz ifadenizde HALİT ERGÜL: Öyle duydum Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar" Haberi Görüntüle İşte mahkeme başkanının soruları ve Halit Ergül'ün yanıtları: Halit ERGÜL: Ben Grand Kartal Turizm A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıyım. Kartal Anonim Şirketinin bünyesinde 6 iş yeri vardır. Yangın gecesi Gazelle oteldeydim. ilk ifademle çelişiyorsa da zaman farkını bilemediğimdendir. saat 03.30 gibi eşim aradı feryat ederek “Halit çok kötü yanıyoruz”. Ben de giyindim süratle yola çıktım. Yolda 112’yi aradım, 'yola çıktık' dediler. Otele 15 km kalan yerden Kartalkaya gözüküyor, 'eyvah' dedim çok büyük. Otele vardım ki her tarafı zaten sarmış felaketti.

"BİNA İÇİ GİRİLECEK GİBİ DEĞİLDİ" 1 saat civarı sürmüştür yolculuk. Benden çok az sonra itfaiyeler peş peşe geldi. Arabamdan indim, kayak hocaları vardı 'giremezsin' dediler; zaten bina içi de girecek gibi değildi. Geri çekildik. O arada personel merdivenlerle indirebildiklerini indiriyorlardı. Az sonra 2 kişinin vefat ettiğini söylediler. Öyle deyince yıkıldım ben zaten orada. Otelin orada serseri mayın gibi dolanırken kepçeci geldi. İtfaiyelerin yanaşacağı yerde misafir araçları vardı. Tereddüt etti 'pahalı araçlardır' diye, ben de dedim 'geç tereddüt etme'. "İTFAİYE VE AFADÇILAR UZAKLAŞTIRDILAR" REKLAM Sonra Emir'i gördüm üstü başı is içindeydi. Zeki'yi gördüm orada uğraşıyorlardı. Kayak hocalarını gördüm. İtfaiye ve AFAD'çılar uzaklaştırdılar; kendilerinin müdahale edeceklerini söylediler. Vefat edenlerin sayısı artınca iyice gittik zaten. Daha sonra jandarma zaten yanımda duruyordu. Muhtemelen gözaltına almak için duruyordu beni öyle hissettim. Sonra beni götürdüler Bolu'da ifademi aldılar. "BÖYLE BİR DENETİM YAPAN OLMAMIŞ" Herhalde show bölümünde aşçılar yapmaması gereken bir şey yaptılar açık unuttular oradan çıkmıştır diye düşünmüştüm. Yanılmamışım. Oradaki 300 personelden birisinin hatasını burada hepimiz çekiyoruz. Bilirkişi raporunda diyor ki; 'gazdan dolayı, gaz düzgün olsaydı kendi kendine bile sönümlenebilirdi' diyor. Biz de daha sonra avukatlarım söylediğine göre Aygaz ile sözleşmemiz varmış. Senede 2 defa denetim yapması gerekiyormuş ama böyle bir denetim yapan olmamış. Kartalkaya'ya çıktım, eksik buldum, 'Grand Kartal'ın ağzını kestim' diye bir ifadesi var, Aygaz A.Ş.’nin kusurlu olduğunu düşünüyorum diye bir ifadesi var.

"GRAND KARTAL'A RAHAT GİTSİN DİYE ARABA ALDIM" İş güvenliği çalıştırmaya gelince. Personellerin çoğu 'aman bana sıçramasın' diye 'Ben Gazelle'de çalışıyorum sigortam orada falan' demeye başladı. Bizim bu tür işlerimizi Kadir Özdemir yapıyordu. Hatta “bu imza benim değil” diyenler de oldu. Kadir Özdemir “Halit Ergül bana bana iş güvenliği uzmanına gerek yok” dedi diyor ama ben öyle bir şey demedim. Kadir Özdemir 'ayda bir falan Grand Kartal'a gidiyorum dedi ama baya Grand Kartal'a giderdi. Hatta arabası eskimişti "Kartalkaya'ya giderken zorlanıyorum" dedi bana ben de ona 4X4 araba aldım Grand Kartal'a rahat gitsin diye. REKLAM İTFAİYE RAPORU HAKKINDA Kadir Özdemir bana geldi 'yanlış başvuru yapmışım geri çekebilirim' dedi. Emir Aras 'tamam' dedi. 'Ben Kadir'e 'geri çekebilirsin diyeyim mi?' dedi. 'Madem yasalsa çeksin' dedim bende. Bir iddia var sosyal medyadan mı çıktı bilmiyorum Benim kayınpederim zamanında sigortadan para almak vs. öyle bir yanması söz konusu değil. Kadir Özdemir'e 'Başvuruyu geri çeksin' derken 2007’de aldığımız güncel raporumuz var. Turizm Bakanlığı tarafından tesislerin girişinde. bu tesis turizm bakanlığı denetimindedir” yazıyor denetleniyoruz. çalışma bakanlığından da denetleniyoruz. sigorta şirketi eksik olsa, önce eksiklikleri yaptır sonra sigortalayalım der. 12.katta özel misafir değil kimse kalmıyordu. O kata asansör çıkmaz. 11. katın kameralarına izlediğimizde boş olduğu ortaya çıkacaktır. Özel misafir ağılama gibi bir durum yok.

Genel müdürü Emir Aras ama Emir bana sormadan bir şey yapmazdı. Kadir Özdemir muhasebe müdürüdür ama baya yetkilidir. Büyük alışta benim onayım sorulur büyük alışveriş olmadığında bana sormadan alırlar. Cemal temsilen Kartalkaya'da durur. REKLAM ELEKTRİK TARTIŞMALARI 2 Sene önceye kadar Grand Kartal'da elektrikçi yoktu. Kartal A.Ş. elektrikçileri Bayram ve Hüseyin'dir. Hüseyin yazları Gazelle'de duruyordu. Tahsin sezon başında çıktı yardım amaçlı onlara. Bayramı'n Hüseyin'in ricası üzerine eskiden arkadaş oldukları için yardıma geldiklerini duyuyordum. Kadir Özdemir yardımcıları Gazelle'de Mustafa, Kartalkaya'da Mehmet Salun durur. Cemal Özer sıradan eleman, Mehmet'in yanında. Grand Kartal adına Mehmet Salun ve Zeki Yılmaz'ın imza yetkisi yok, Kadir Özdemir'in imza yetkisi var. MAHKEME BAŞKANI: Yangın cihazları yangından önce kapatıldı mı? -Bilmiyorum, buraya geldiğimde Hüseyin çalıştığını söyledi. Turizm Bakanlığı denetçileri geldiğinde çok sık baktığını söyledi. - LPG tesisatını show alanında tesis edilmesi hakkında? - Kayınpederim zamanında yapıldı. REKLAM - LPG gaz bağlantı borusunda değişiklik oldu mu? - Bilmiyorum olsa Hüseyin Özer'in haberi olurdu. "BURADA ÖĞRENDİM HABERİM YOK"

Show alanı denetimi komple aşçı başı Reşat Bölük'e aittir hem mutfak içi hem açık büfe ona aittir. Hatta buradaki ifadesinde '12’de açarım 4’de kapatırım' dedi. Burası 7’de servise başlıyor hatta 6’da açman lazım. - Yangına müdahale ekibi kuruldu mu? - Burada öğrendim haberim yok, - Yangın eğitimi verildi mi? - Verilmediğini burada öğrendim - Yangın tüpü? - Her katta dolap vardı içinde tüp ve hortum vardı. "BANA MUHAKKAK SORARDI, SORMADAN YAPMAZDI" Otelde duman detektörü vardı sprinter yoktu, sprinter mecburiyeti de yoktu, olsaydı Turizm Bakanlığı'ndan gelenler 'yok' derdi 'yapın' derdi, yapmasak kapatırlardı. İş güvenliği uzmanı olmadığını da burada öğrendim. - İtfaiye erinin tespit ettiği eksiklikleri söyledi mi sana Emir Aras? REKLAM - Söyledi bir şeyler okudu bana 7-8 kalem okudu. - Emir Aras tam ne dedi? - 'Kadir yanlış müracaat yapmış, eksik diye çıkmış, geri çekebilirmiş' dedi, 'yasalsa çekelim' dedim. 'Bazılarının yanına ben yapalım yazdım dedi' - Emir'in tek başına bu eksiklikleri yapma yetkisi var mıydı? - Bana muhakkak sorardı sormadan yapmazdı. - Kadir Özdemir, Cemal Özdemir'in tek başına yapma yetkisi var mıydı? - Bizden okey alarak yapabilirlerdi.

"BEN KESİNLİKLE 'GEREK YOK' DEMEDİM" Mutfaktakilere yangın eğitimi verildi mi? - Reşat bey herhalde kendi ekibine eğitim vermiştir, Kadir Özdemir 'iş güvenliği uzmanı yok' dedi, Halit Ergül'e söyledim. “gerek yok” dedi. Ben öyle demedim, buradaki ifadeleri zaten hep çelişkili. Ben kesinlikle 'gerek yok' demedim. Mutfaktaki her şeyden Reşat Bölük sorumludur. Grill plate, sıcak soğuk vs kim sorumlu? - Hepsinin üstünde Reşat var, biz Reşat'ı tanırız, bulaşıkçı vs diğerlerini tanımayız. Burada imzaları reddediyorlar ama 'ben atamdım' diyorlar ama Kriminalde o imzaları kimin attığı çıkacaktır. REKLAM - Ahmet Demir'in, belediyeye bu evrakın iptaline ilişkin girişimde bulunduğu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'le ve itfaiye vekili Kenan Coşkun ile görüştüğünü bilmiyor muydunuz? - Hayır ben Kenan Coşkun adını da Sedat Gülener adını da burada duydum Eşinizin görevi neydi? - Eşim burada durmaz İstanbul'da dururdu. İstanbul'da kızlara torunlara yardımcı oluyordu. - Duman dedektörü var mıydı? - Vardı. - Devreye girdi demişsiniz ifadenizde... - Öyle duydum - Yangın ikaz butonlarından kim sorumlu? - Yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığına teknik bakmak zorunda. Yangın ikaz butonları için Hüseyin Özer 'çalışıyor' demişti ben kendim test etmedim. Resepsiyon olduğu yerde öyle yangın buton yoktu. 'Lobiye doğru gittim' diyor ifadesinde, lobide iki kapının ortasında buton vardı.