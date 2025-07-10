ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından, İran'ın nükleer programının ne derece zarar gördüğüne ilişkin tartışma yürütülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine düzenledikleri basın toplantısında, Fordo nükleer tesisinin imha edildiğini ifade etmişti.

New York Times'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran'ın sahip olduğu uranyumun bir kısmı zarar görmedi ve ulaşılır durumda olabilir.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın İsfahan nükleer tesisinde bulunan uranyumu başka bir yere sevk ettiğini iddia etmiş ancak bu iddia ABD ve İsrailli yetkililerce teyit edilmemişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, uranyumun nükleer tesislerden başka bir yere sevk edilmediğini, bunu yapmanın çok zor ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

Ancak, İsfahan nükleer tesisinin ABD'nin sahip olduğu sığınak delici bombalarla dahi imha edilemeyecek kadar derinde olduğu iddia ediliyor.

New York Times'ın haberine göre ise, ABD saldırısı sonucu İsfahan'daki girişlerin birçoğu kapanmış ve laboratuvarlar edilmiş görünüyor.