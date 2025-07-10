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        Haberler Gündem İBB soruşturmasında iş insanı Adem Soytekin tahliye edildi

        İBB soruşturmasında iş insanı Adem Soytekin tahliye edildi

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Adem Soytekin tahliye edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi

        Giriş: 10.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:06
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        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
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        İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Adem Soytekin, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tutuklanan iş insanı Adem Soytekin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için 6 Haziran'da 40 sayfalık ifade vermişti.

        ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Adem Soytekin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklideki adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

        "BEYANLARI TUTARLI"

        Sulh Ceza Hakimliğinin tahliye kararında, Soytekin’in 16 Haziran ve 2 Temmuz’da alınan beyanında üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma işleyiş şekli ile ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifadesi alındığı belirtildi. Kararda, alınan beyan içerikleri dikkate alındığında beyanların tutarlı olduğu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı anlaşıldığı kaydedildi.

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