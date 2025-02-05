PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı kararı!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK-Galatasaray maçında bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurula sevk edilen Abdülkerim Bardakcı'ya ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmış ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, maçın uzatma dakikalarında sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü.
Bilinçli kart gördüğü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Abdülkerim Bardakcı konusunda karar verildi.
CEZA VERİLMEDİ!
Kurul, 30 yaşındaki stoper için ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.
Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir." denildi.