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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da hedef: İki günde iki transfer! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da hedef: İki günde iki transfer!

        Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesinin verilmesine saatler kala iki transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim stoper ve sağ beki UEFA listesine yetiştirmek istiyor.

        Giriş: 05.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:10
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        UEFA’daki yenilmezlik serisi bozulan Galatasaray transferde gaza bastı. UEFA Avrupa Ligi kadro bildiriminin yapılmasına artık saatler kaldı.

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        Stoper, sağ bekin yanı sıra hücum bölgesine fırsat transferi kovalayan sarı-kırmızılı yönetim önümüzdeki iki günde iki transferi bitirmek istiyor.

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        Okan Buruk’un raporları doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı idareciler stoper ve sağ beki UEFA listesine kadar halletmek için girişimleri hızlandırdı.

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        Stoperde listenin başındaki isimlerden Udinese'li Jaka Bijol’a transferin son günlerinde Aston Villa’nın talip olması oyuncunun tavrını da değiştirdi.

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        Daha önce Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 25 yaşındaki Sloven futbolcu yaz transfer dönemi için Premier Lig’i beklemeye başladı.

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        Sarı-kırmızılı kulübün stoperdeki diğer hedefi ise Saba Goglichidze... Galatasaray yöentimi, 21 yaşındaki Gürcü stoper için İtalya Serie A ekibi Empoli’yle görüşüyor.

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        Empoli’nin Goglichidze için beklentisi 10 milyon Euro’nun üzerinde; sarı-kırmızılılar bu bedeli aşağı çekmek için müzakereler yürütüyor.

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        Galatasaray’ın stoperdeki diğer alternatifi ise Genk’in Kolombiyalı futbolcusu Carlos Cuesta.

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        Sarı-kırmızılılar menajer aracılığıyla önerilen 25 yaşındaki futbolcu için de masada bulunuyor.

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        2019’dan bu yana Genk’te oynayan Cuesta, Davinson Sanchez’in de milli takımdan arkadaşı.

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        Sağ bek bölgesinde Kyle Walker-Peters’tan haber bekleyen sarı-kırmızılılar yeşil ışık alamadı.

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        Hellas Verona ile Jackson Tchatchoua için anlaşamayan Galatasaray’da Kieran Trippier ismi bir adım öne çıktı.

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        Tchatchoua için 5 milyon Euro’ya kadar çıkan sarı-kırmızılılar Hellas Verona’nın 10 milyonluk inadını kıramadı.

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        Newcastle United ile görüşen Cimbom, daha önce Başakşehir ve Eyüpspor’un da kapısından dönen Trippier’i kiralamak istiyor.

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        Newcastle United tarafında menajer Eddie Howe ise 34 yaşındaki sağ bekin ayrılmasına sıcak bakmıyor.

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