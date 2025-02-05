Galatasaray'da hedef: İki günde iki transfer!
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesinin verilmesine saatler kala iki transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim stoper ve sağ beki UEFA listesine yetiştirmek istiyor.
UEFA’daki yenilmezlik serisi bozulan Galatasaray transferde gaza bastı. UEFA Avrupa Ligi kadro bildiriminin yapılmasına artık saatler kaldı.
Stoper, sağ bekin yanı sıra hücum bölgesine fırsat transferi kovalayan sarı-kırmızılı yönetim önümüzdeki iki günde iki transferi bitirmek istiyor.
Okan Buruk’un raporları doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı idareciler stoper ve sağ beki UEFA listesine kadar halletmek için girişimleri hızlandırdı.
Stoperde listenin başındaki isimlerden Udinese'li Jaka Bijol’a transferin son günlerinde Aston Villa’nın talip olması oyuncunun tavrını da değiştirdi.
Daha önce Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan 25 yaşındaki Sloven futbolcu yaz transfer dönemi için Premier Lig’i beklemeye başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün stoperdeki diğer hedefi ise Saba Goglichidze... Galatasaray yöentimi, 21 yaşındaki Gürcü stoper için İtalya Serie A ekibi Empoli’yle görüşüyor.
Empoli’nin Goglichidze için beklentisi 10 milyon Euro’nun üzerinde; sarı-kırmızılılar bu bedeli aşağı çekmek için müzakereler yürütüyor.
Galatasaray’ın stoperdeki diğer alternatifi ise Genk’in Kolombiyalı futbolcusu Carlos Cuesta.
Sarı-kırmızılılar menajer aracılığıyla önerilen 25 yaşındaki futbolcu için de masada bulunuyor.
2019’dan bu yana Genk’te oynayan Cuesta, Davinson Sanchez’in de milli takımdan arkadaşı.
Sağ bek bölgesinde Kyle Walker-Peters’tan haber bekleyen sarı-kırmızılılar yeşil ışık alamadı.
Hellas Verona ile Jackson Tchatchoua için anlaşamayan Galatasaray’da Kieran Trippier ismi bir adım öne çıktı.
Tchatchoua için 5 milyon Euro’ya kadar çıkan sarı-kırmızılılar Hellas Verona’nın 10 milyonluk inadını kıramadı.
Newcastle United ile görüşen Cimbom, daha önce Başakşehir ve Eyüpspor’un da kapısından dönen Trippier’i kiralamak istiyor.
Newcastle United tarafında menajer Eddie Howe ise 34 yaşındaki sağ bekin ayrılmasına sıcak bakmıyor.