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        Haberler Yaşam Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi? Geçmeyen burun akıntıları için ne yapılmalı?

        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi? Uzun süre devam eden burun akıntıları için etkili çözümler!

        Soğuk algınlığı ya da grip geçirdiğinizde burun akıntısının birkaç gün içinde kaybolmasını beklersiniz. Ancak hastalık bittiği halde burun akıntınız hala devam ediyorsa, bu durum sinir bozucu olabilir. Özellikle sabahları burun tıkanıklığı, gün içinde durmayan bir akıntı ve gece uyurken nefes alma zorluğu yaşıyorsanız, bunun arkasında farklı nedenler olabilir. Peki, geçmeyen burun akıntısı neden olur ve nasıl tedavi edilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 07:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 07:30
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        Soğuk algınlığı ya da grip sonrasında burun akıntısının günlerce hatta haftalarca sürmesi oldukça yaygın bir durumdur. Çoğu kişi, bu semptomun sadece basit bir nezle kalıntısı olduğunu düşünerek önemsemez. Ancak alerjiler, sinüzit, geniz akıntısı gibi birçok farklı neden burun akıntınızın geçmemesine yol açabilir. İşte detaylar!

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        BURUN AKINTISI NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

        Burun akıntısı, burun içindeki mukus üretiminin artmasıyla ortaya çıkan yaygın bir semptomdur. Bu durum, vücudun çeşitli dış etkenlere karşı verdiği doğal bir tepkidir.

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        Burun, virüsler, bakteriler, alerjenler veya tahriş edici maddelerle karşılaştığında, mukus üretimini artırarak kendini korumaya çalışır. Ancak bu mekanizma bazen normalden fazla çalışarak burun akıntısının uzun süre devam etmesine neden olabilir.

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        HASTALIK SONRASI BURUN AKINTISI NEDEN GEÇMİYOR?

        Bazı durumlarda, grip veya soğuk algınlığı sonrası burun akıntısı haftalarca sürebilir. Bunun en yaygın nedenleri şunlardır:

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        Viral Enfeksiyonların Artıkları: Vücudunuz hastalığı atlatmış olsa da burun mukozası tamamen iyileşmemiş olabilir.

        Bakteriyel Enfeksiyonlar: Burun akıntısının rengi koyulaşmışsa ve kötü bir koku varsa, sinüzit gibi bakteriyel enfeksiyonlardan şüphelenilebilir.

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        Alerjik Reaksiyonlar: Hastalık sonrası bağışıklık sistemi hassaslaştığı için bazı alerjenlere karşı daha duyarlı hale gelebilirsiniz.

        Geniz Akıntısı: Burun içindeki mukusun geriye doğru akması, özellikle gece uykuda rahatsız edici olabilir.

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        ALERJİK BURUN AKINTISI VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR

        Bazı durumlarda, burun akıntısının nedeni enfeksiyon değil, alerjik reaksiyon olabilir. Peki, alerjik burun akıntısı ile soğuk algınlığı kaynaklı burun akıntısını nasıl ayırt edebilirsiniz?

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        Süre: Soğuk algınlığı genellikle 7-10 gün içinde geçerken, alerjik burun akıntısı aylarca sürebilir.

        Mukus Rengi: Alerjik burun akıntısında mukus genellikle berraktır; enfeksiyonlarda ise sarı veya yeşil renkte olabilir.

        Ek Semptomlar: Alerjilerde hapşırık, göz sulanması ve kaşıntı yaygınken, soğuk algınlığında halsizlik ve hafif ateş daha belirgindir.

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        SİNÜZİT BURUN AKINTISINA NEDEN OLABİLİR Mİ?

        Uzun süren burun akıntılarının en yaygın nedenlerinden biri de sinüzittir. Sinüzit, burun ve çevresindeki sinüslerin iltihaplanmasıdır ve genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

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        Kalın ve sarı-yeşil renkte burun akıntısı

        Yüzde basınç ve ağrı hissi

        Baş ağrısı ve göz çevresinde rahatsızlık

        Koku alma duyusunda azalma

        Geniz akıntısı ve kötü ağız kokusu

        Sinüzit, genellikle antibiyotik tedavisi gerektiren bir durumdur ve kendi kendine geçmeyebilir. Eğer burun akıntınız iki haftadan uzun süredir devam ediyorsa ve yukarıdaki belirtileri yaşıyorsanız, bir doktora görünmekte fayda var.

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        GEÇMEYEN BURUN AKINTISINA KARŞI DOĞAL ÇÖZÜMLER

        Burun akıntısını hafifletmek için bazı doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz:

        Tuzlu Su Spreyi: Burun içini nemlendirmek ve tahrişi azaltmak için tuzlu su spreyi kullanabilirsiniz.

        Buhar Soluma: Kaynar suyun buharını soluyarak burun tıkanıklığını ve akıntısını azaltabilirsiniz.

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        Zencefil ve Bal: Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde zencefil ve bal karışımı, burun akıntısını hafifletebilir.

        Bol Su İçmek: Mukusun daha akışkan hale gelmesini sağlayarak burun akıntısını azaltabilir.

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