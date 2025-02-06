Soğuk algınlığı ya da grip sonrasında burun akıntısının günlerce hatta haftalarca sürmesi oldukça yaygın bir durumdur. Çoğu kişi, bu semptomun sadece basit bir nezle kalıntısı olduğunu düşünerek önemsemez. Ancak alerjiler, sinüzit, geniz akıntısı gibi birçok farklı neden burun akıntınızın geçmemesine yol açabilir. İşte detaylar!