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        Haberler Magazin Ünlüler, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı - Magazin haberleri

        Ünlüler, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olurken 53.537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ünlü isimler, bu büyük acının ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 08:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:32
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        "Unutmadık"
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        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.537 vatandaşımızı kaybettik.

        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı Haberi Görüntüle

        Asrın felaketinin üzerinden geçen iki yılda yıkıma uğrayan yerleşim merkezlerinde, yaralar sarılmaya devam ederken ünlü isimler, duygularını paylaştı.

        Hülya Koçyiğit: Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum.

        Yılmaz Erdoğan: 6 Şubat 2023... Yitirdiğimiz tüm canları özlemle anıyoruz.

        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı Haberi Görüntüle

        Demet Akbağ

        Doğa Rutkay Kamal: Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can... Sözcükler yetersiz"

        Devrim Özkan: Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz.

        Neslihan Yeldan: 2 yıl geçti... Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim...

        Büşra Pekin: 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz bütün canlara Allah'tan rahmet diliyorum.

        Kaan Urgancıoğlu

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        #6 Şubat
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