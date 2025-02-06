Ünlüler, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde duygularını paylaştı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53.537 vatandaşımızı kaybettik.

6 Şubat depremlerinin ikinci yılı Haberi Görüntüle

Asrın felaketinin üzerinden geçen iki yılda yıkıma uğrayan yerleşim merkezlerinde, yaralar sarılmaya devam ederken ünlü isimler, duygularını paylaştı.

Hülya Koçyiğit: Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi’ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum. Evini, ailesini, her şeyini kaybedip hayata tutunmaya çalışan o canlarımıza sevgiyle sarılıyor. En yakın zamanda tekrar sizlerle yan yana olmayı diliyorum.

Yılmaz Erdoğan: 6 Şubat 2023... Yitirdiğimiz tüm canları özlemle anıyoruz.

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı Haberi Görüntüle

Demet Akbağ

Doğa Rutkay Kamal: Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can... Sözcükler yetersiz"

Devrim Özkan: Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz.

Neslihan Yeldan: 2 yıl geçti... Acı üstüne başka acılar inşa oldu. Geride kalanların evleri inşa olmadı. Yozlaşmanın bitmesi, bakış açısının, bazı yönetenlerin değişmesi, kötülüğün ortadan kalkması şart. 2 yıl önceden daha üzgün, daha eksiğiz. Yaraların kabuk bağlamadığı bir ülke olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Güneş bir an önce açar dilerim...

Büşra Pekin: 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz bütün canlara Allah'tan rahmet diliyorum.

Kaan Urgancıoğlu

REKLAM Zeynep Sever Demirel

Demet Şener

Mine Tugay

Berfu Yenenler

Tuba Büyüküstün

Bennu Yıldırımlar

Nergis Kumbasar

Demet Akalın

Müge Boz Boran Kuzum

Itır Esen

Yağmur Tanrısevsin

Başak Dizer

Mustafa Sandal

Nazan Kesal

Pelin Akil

Eda Ece

Buse Arslan

Zafer Algöz

Hakan Altun

Eser Yenenler

Cihangir Ceyhan

Melek Mosso