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        Haberler Spor Futbol Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti - Futbol Haberleri

        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 17:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:05
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        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
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        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

        Beşiktaş, bir dönem takımda görev alan Yalçın için taziye mesajı yayınladı.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

        Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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