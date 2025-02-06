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        Haberler Bilgi Yaşam Salgın hastalıklara karşı vücudumuzu korumak için hangi besinleri tüketmeliyiz?

        Salgın hastalıklara karşı hangi besinler tüketilmelidir?

        Havaların soğuması ile birlikte salgınlar da artmaya başladı. Toplu taşıma ve kalabalık mekanlar hastalıkların artmasına neden oluyor. Soğuk kış günlerinde salgın hastalıklardan korunmak için yediğimiz içtiğimiz gıdalara özen göstermemiz gerekir. Peki, salgın hastalıklardan korunabilmek için hangi besinleri tüketmek gerekir? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 08:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 08:00
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        Bağışıklığı güçlendirmek, vücudu olası hastalıklara ve zararlı mikroorganizmalara karşı korumak için önemlidir. Bu sistemin güçlü olup olmadığını belirleyen herhangi bir test bulunmamaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunda düzenli ve dengeli bir beslenmenin yanında egzersiz yapmak da faydalıdır.

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        1. KÖK SEBZELER VE YEŞİLLİKLER

        Beta-karoten, virüs gibi toksinlere karşı antikorlarınızın tepki vermesine yardımcı olabilen bir anti-inflamatuar vitamin olan A vitaminine dönüşür. Havuç, ıspanak, kara lahana, kayısı, tatlı patates, kabak ve kavun hepsi harika beta-karotene kaynaklarıdır. A vitamini yağda çözünen bir vitamindir, bu nedenle sağlıklı yağ içeren yiyecekler tüketmek emilimine yardımcı olacaktır. Bağışıklığı güçlendiren harika bir kombinasyon, geleneksel humuslu havuç veya sosunda avokado veya zeytinyağı bulunan ıspanak salatası olacaktır.

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        2. YEŞİL ÇAY

        Yeşil çay, bağışıklık sistemi işlevini artırdığı gösterilen antioksidanlarla doludur. Ayrıca, vücuttaki iltihabı azaltan ve enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan T hücrelerinizdeki mikropla savaşan bileşiklerin üretiminde yardımcı olabilecek amino asitler içerir. Yeşil çay sıcak, soğuk veya matcha tozu olarak tüketilebilir.

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        3. NARENCİYE MEYVELERİ VE YEŞİLLİKLER

        Greyfurt, portakal, mandalina, kırmızı tatlı biber, brokoli, çilek, kara lahana ve kivi gibi C vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesinin enfeksiyonlarla mücadelede kilit rol oynayan beyaz kan hücresi üretimini artırdığı düşünülüyor.

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        4. GÜNEŞ IŞIĞI, BALIK VE YUMURTA

        D vitamini bağışıklık fonksiyonu için önemlidir ve vücudun bağışıklık tepkisini düzenlemeye yardımcı olur. D vitamini somon, konserve ton balığı, yumurta sarısı ve mantarlarda bulunur. Vücudunuz haftada üç kez sadece 13-15 dakika güneş ışığıyla da D vitamini sentezleyebilir.

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        5. SARIMSAK

        Sarımsak, hastalıklarla savaşmada önemli olan hücreleri uyararak ve bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olarak bağışıklık sisteminin mikroplarla çeşitli şekillerde savaşmasına yardımcı olan bileşikler içerir. Virüsle savaşan T hücrelerinin üretimini artırmaya yardımcı olur ve vücudunuzun ürettiği stres hormonlarının miktarını azaltabilir, bu da bağışıklık sisteminizin tam güçte çalışmasını sağlayabilir.

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        6. ZERDEÇAL

        Parlak sarı pigmentiyle bilinen zerdeçal, iltihap giderici ve antioksidan özellikleriyle bilinen kurkumin içerir. Kronik inflamasyon bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücudu gıda hastalıklarına karşı daha duyarlı hale getirebilir. Kurkumin semptomları hafifletmeye ve bağışıklık fonksiyonunu artırmaya yardımcı olur. Zerdeçalı çorbalara, güveçlere veya smoothielere ekleyerek sağlık yararlarından yararlanın.

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        7. YOĞURT

        Yoğurttaki probiyotikler, özellikle bağırsaklar için sağlık yararları sunan canlı mikroorganizmalardır. Sağlam bir bağırsak mikrobiyomu, bağışıklık fonksiyonu, tepkileri düzenleme ve dengeli florayı koruma için çok önemlidir. Bağışıklık güçlendirici etkilerini engelleyebilecek şekerlerden kaçınmak için sade, şekersiz yoğurt seçin.

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        8. SU

        Su, vücutta beyaz kan hücreleri ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerini taşıyan lenf üretmeye yardımcı olur. Salatalık, karpuz ve kereviz gibi yüksek su içeriğine sahip birçok yiyecek vardır. Sade su içmekte zorluk çekiyorsanız, bağışıklık sistemi için güçlü bir içecek olarak limon, karpuz, salatalık veya nane ile tatlandırılmış bir fincan yeşil çay deneyin. Uygun sıvı alımını, bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin vücudunuzda ihtiyaç duydukları yere (hücrelere) ulaşmasını kolaylaştırmanın bir yolu olarak düşünün.

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