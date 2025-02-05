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        Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan sakatlık sözleri!

        Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 23:10 Güncelleme: 05.02.2025 - 23:29
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        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta karşılaşmasında sahasında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

        Birinci yarı kolay olmadı. Rakibimiz iyi savunma yaptı, bizler hızlı oynamayı beceremedik. İlk yarıda 1 gol atmayı becerdik. Devre arasında oyunun şiddetini artırmamız gerektiğini konuştuk. Sonra maçı bitirmeyi başardık. Goller keyif vericiydi. Bugünkü hedefimiz puanımızı 6'ya çıkardık. Bir üst tura çıkmak için puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu.

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        SAKATLIK SÖZLERİ

        Beklememiz gerekiyor, sakatlıklar oldu. Djiku kas, Diego diz, Yusuf diz sakatlığı yaşadı. Yarın MR çektireceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Durumumuz bu. Şu an elimizde Skriniar ve Çağlar var. Omuz sakatlığı geçince Mert Müldür de var. Futbol bu, futbolda böyle şeyler oluyor.

        AVRUPA LİSTESİNE KİM YAZILACAK?

        Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor. Diego Carlos eğer uzun bir sakatlık yaşayacaksa listede olmayacak. Şu an durumu bilmiyorum. Ognjen Mimovic'in Avrupa'da veya ligde listeye yazılacağını düşünmüyorum.

        "MAXIMIN'İN SÜRECİ KARMAŞIKTI"

        15 yabancımız var. Kadroya 14 yabancı yazıyoruz. Maç kadrosuna 12 yabancı yazıyoruz. Bu yönetilebilir bir durum. Geçtiğimiz günlerde karmaşık günler vardı. Kulübün yönetmesi zor olan şeyler vardı. Maximin'in Napoli'ye transferi 3 kulübü ilgilendiriyordu. Çok karmaşık bir süreçti. Günün sonunda elimizde 15 yabancı oldu. Bir karar vermemiz gerekiyordu. UEFA listesinde de 3 oyuncu yazabiliyoruz.

        "BU TARZ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPACAĞIZ"

        Aynı ilk 11'de oynarsam, oynamayanları soracaksınız. Ben böyle bir durum olursa; sanki kadroma güvenmiyor gibi olurum hep aynı 11'le oynarsam. Kaliteli hoca olmanın özelliklerinden biri, kadronuza inanmak ve güvenmektir. Her maçta aynı 11'le oynarsam, takımı ikiye bölmüş olurum. Seçtiklerim ve antrenman, acil durum oyuncuları. Bizler güçlü bir takımız. Kadrodaki herkese güveniyorum. 3 turnuvada oynuyoruz, bu da doğal olarak rotasyon ihtiyacı doğuyor. Çağlar ve Djiku bugün oynadı, Cengiz fırsat yakaladı, İsmail ve Mert de. Bu sayede 4-5 taze oyuncuyu bir sonraki maçta oynatabiliyoruz. Takım içerisinde yer alan her oyuncu takım dinamiklerini, oyunu biliyor. Maçlarda bu tarz değişiklikleri yapacağız.

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