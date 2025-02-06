Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün sahabeler şehri alimler yurdu Adıyaman'dayız. Hepimizi derinden sarsan milletimizin hafızasından asla silinmeyecek derin yaralar açan asrın felaketinin 2. yıl dönümündeyiz. Rabbim deprem şehitlerimizin ruhlarını şâd mekanlarını cennet eylesin. Toprağa verdiğimiz canlarının aziz hatıralarını aminlerle, Fatiha'larla, Yasin'lerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz.

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Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabr-ı cemil diliyorum. Dün Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum.

6 Şubat'ta 11 ilimizde meydana gelen sarsıntılar sadece bu illerdeki insanlarımızı değil 85 milyon olarak hepimizi derinden etkiledi. Meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi, 2,5 milyonu aşkın vatandaşlarımız birçok illere göç etmek zorunda kaldı. Dolaylı olarak 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Bu ürkütücü tabloya rağmen millet ve devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık.

Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan arama kurma ekiplerimiz, güvenlik güçleri,sağlık çalışanlarımız, işçilerimiz, mühendislerimiz, gönüllülerimiz ve diğerleri tek yürek tek bilek oldu.

Devlet nerede diye soranlara 'devlet burada' diye cevabımızı çok güçlü şekilde verdik. Devleti eğitim, sağlık, ulaşım, ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakan, yönetici, kamu görevlilerimizle gösterdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra buralarda 2 yıldır süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

Gözyaşlarımızı içimize akıtarak emekle, alın teriyle, metanetle çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün gençlerimizin gülüşleriyle, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen Rabbime bugün bir kez daha hamd ediyorum.

Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere aynaya bakmadan bize 'ne yaptınız' diye soranlara bazı rakamları buradan kısaca hatırlatmak istiyorum. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları kimi zaman yıllar alırken biz sadece birkaç hafta içinde konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve işyerimizi hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız. Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz. Depremzede şehirlerimizde Türkiye'nin çehresini baştan başa uzunlukta altyapı yatırımını gerçekleştiriyoruz. Hayatın tekrar normale dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, diğer bakanlığımız ve belediyelerimizle olağanüstü çaba gösterdik. Sağlık Bakanlığımız 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk. Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor. Bölge genelinde 939 ambulans, 88 UMKE aracı ve 3 helikopterlerimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 1000 yataklı Hatay Şehir Hastanesi, 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin projeleri bitti. Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta yargı seferberliği başlattık. 1000'e yakın hakim ve savcı olmak üzere yaklaşık 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu yatırım programımıza aldık. 13 adliye 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 71 personel konutu binamızın da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor. 11 ilimizde eğitim öğretim faaliyetleri 119 bin 200 derslikte devam etmekteydi. Bugün itibariyle derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik.