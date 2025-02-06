Real Madrid'de eleştirilerin hedefindeki isim Arda Güler oldu!
İspanya Kral Kupası çeyrek final turunda Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-2 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler maça ilk 11'de başlarken 76 dakika sahada kaldı. Arda Güler bu kez eleştirilerin odağındaki isim oldu.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası Çeyrek Final mücadelesinde dün gece Leganes ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Carlo Ancelotti'nin öğrencileri maçı Luka Modric, Endrick ve Gonzalo'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.
Milli futbolcumuz Arda Güler bu mücadeleye ilk 11'de başlarken 76 dakika sahada kaldı.
İSPANYA'DAN ARDA GÜLER'E ELEŞTİRİ
Real Madrid'de Arda Güler'in performansı ise tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı taraftarlar genç yeteneğe yönelik eleştirilerde bulunurken AS'tan gazeteci Antonio Romero ise dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Brahim Diaz ile Arda Güler'i kıyaslayan Romero yazısında, "Brahim, Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Baştan sona futbolunu, çalışmasını ve inancını ortaya koydu. Faslı oyuncu çok iyi olmasının yanı sıra Ancelotti onu ne zaman sahaya sürmeye karar verse örnek bir tutum sergiliyor. Açıkçası hak ettiğinden daha az oynuyor ama asla pes etmiyor." ifadelerine yer verdi.
Yazısının devamında, Romero; "Arda Güler takım arkadaşına bakarak Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatlara sıkı sıkıya sarılmanız gerektiğini anlarsa iyi eder. Türk oyuncuda gereğinden fazla kalite var ama yeterli fedakarlık ve taktik düzen yok. Ancelotti sonunda maçın belirleyici bir anında onu değiştirmeyi tercih etti ve onu yedek kulübesine aldı. Dışarıdan bakıldığında bu yıl Güler'in atılım yılı olabilir gibi görünüyordu ancak içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine belli bir melankolinin içine düşmüş gibi görünüyor. Ona çok fazla zorluk çıkaran çevre ona yardımcı olmuyor. Brahim'e baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur." değerlendirmesine bulundu.