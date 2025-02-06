Real Madrid'de eleştirilerin hedefindeki isim Arda Güler oldu!

Yazısının devamında, Romero; "Arda Güler takım arkadaşına bakarak Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatlara sıkı sıkıya sarılmanız gerektiğini anlarsa iyi eder. Türk oyuncuda gereğinden fazla kalite var ama yeterli fedakarlık ve taktik düzen yok. Ancelotti sonunda maçın belirleyici bir anında onu değiştirmeyi tercih etti ve onu yedek kulübesine aldı. Dışarıdan bakıldığında bu yıl Güler'in atılım yılı olabilir gibi görünüyordu ancak içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine belli bir melankolinin içine düşmüş gibi görünüyor. Ona çok fazla zorluk çıkaran çevre ona yardımcı olmuyor. Brahim'e baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur." değerlendirmesine bulundu.