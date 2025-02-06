Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Real Madrid'de eleştirilerin hedefindeki isim Arda Güler oldu! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de eleştirilerin hedefindeki isim Arda Güler oldu!

        İspanya Kral Kupası çeyrek final turunda Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-2 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler maça ilk 11'de başlarken 76 dakika sahada kaldı. Arda Güler bu kez eleştirilerin odağındaki isim oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid, İspanya Kral Kupası Çeyrek Final mücadelesinde dün gece Leganes ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        2

        Carlo Ancelotti'nin öğrencileri maçı Luka Modric, Endrick ve Gonzalo'nun golleriyle 3-2 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.

        3

        Milli futbolcumuz Arda Güler bu mücadeleye ilk 11'de başlarken 76 dakika sahada kaldı.

        4

        İSPANYA'DAN ARDA GÜLER'E ELEŞTİRİ

        Real Madrid'de Arda Güler'in performansı ise tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı taraftarlar genç yeteneğe yönelik eleştirilerde bulunurken AS'tan gazeteci Antonio Romero ise dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

        5

        Brahim Diaz ile Arda Güler'i kıyaslayan Romero yazısında, "Brahim, Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Baştan sona futbolunu, çalışmasını ve inancını ortaya koydu. Faslı oyuncu çok iyi olmasının yanı sıra Ancelotti onu ne zaman sahaya sürmeye karar verse örnek bir tutum sergiliyor. Açıkçası hak ettiğinden daha az oynuyor ama asla pes etmiyor." ifadelerine yer verdi.

        6

        Yazısının devamında, Romero; "Arda Güler takım arkadaşına bakarak Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatlara sıkı sıkıya sarılmanız gerektiğini anlarsa iyi eder. Türk oyuncuda gereğinden fazla kalite var ama yeterli fedakarlık ve taktik düzen yok. Ancelotti sonunda maçın belirleyici bir anında onu değiştirmeyi tercih etti ve onu yedek kulübesine aldı. Dışarıdan bakıldığında bu yıl Güler'in atılım yılı olabilir gibi görünüyordu ancak içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine belli bir melankolinin içine düşmüş gibi görünüyor. Ona çok fazla zorluk çıkaran çevre ona yardımcı olmuyor. Brahim'e baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur." değerlendirmesine bulundu.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?