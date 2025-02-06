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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Boluspor: 1 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 1 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Galatasaray, konuk olduğu Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 21. dakikada Morata, 44. dakikada Eyüp Aydın, 72. dakikada Yusuf Demir ve 74. dakikada Ahmed Kutucu attı. Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray, puanını 4'e yükseltti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:13
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        Galatasaray kupada farklı kazandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

        Maçın 12. dakikasında Vüsal İskenderli'nin golüyle Boluspor, 1-0 öne geçti. 21. dakikada ise Galatasaray, Alvaro Morata'yla skora dengeyi getirdi. 44. dakikada Eyüp Aydın'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

        İkinci yarının 72. dakikadasında Yusuf Demir, farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu ise 74. dakikada skoru belirleyen golü attı: 4-1.

        Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Boluspor ise 0 puanda kaldı.

        Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u konuk edecek. Boluspor ise Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

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        ALVARO MORATA SİFTAH YAPTI

        Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, Boluspor karşısında 21. dakikada ağları havalandırdı.

        İspanyol forvet, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Boluspor karşısında atmış oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Siraçhan Nas'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topa vuran Vusal İskardarli, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

        17. dakikada ceza sahası sağ çaprazından topu alan Nico'nun yerden vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere çeldi.

        21. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata, sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1

        34. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Yusuf Demir'in sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

        44. dakikada kullanılan kornerin ardından ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyüp Aydın, bekletmeden sol ayağıyla yaptığı sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

        67. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Yusuf Demir'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

        71. dakikada Alvaro Morata’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Demir, şutunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        73. dakikada Boluspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Yusuf Demir’in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

        74. dakikada Yusuf Demir’in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Ahmed Kutucu'nun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

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