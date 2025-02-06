Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler kimler?

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın



Yaşanan bu gelişmelerden sonra Necla Nazır'dan doğma Tuğçe Tayfur Aydın, sosyal medya hesabından Fatma Avcı'dan doğma ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak mirastan mahrum bırakılmalarına tepki gösterdi. Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım ağabey. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yeğenler ya da başkaları yoktu. Biz babamızı biliyoruz. Eğer onun tek başına yazdığı bir vasiyet olsaydı, tüm mal varlığını kurumlara bırakırdı. Allah, yattığı yeri nur etsin ama siz şunu unutmayın; kalabalık görünenler, azınlık görünenlere karşı haklı değildir. Bu durum tamamen çıkar ilişkisidir.



"DAHA KIRKI ÇIKMADAN MAHKEMELERE DÜŞTÜNÜZ"

Vefatından dört gün sonra, gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha kırkı çıkmadan mahkemelere düştünüz. Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazları, ne var ne yok Nilüfer Turanbayburt ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız üçüncü derece akrabalarının üzerine geçirmişler de, babamın kurumlara yaptığı bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan.



"BİZ SENİN KURDUĞUN TUZAĞA DÜŞTÜK"

Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım. Sizi Türk adaletine teslim ediyorum ama bir yıl ama on yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen yeğen. Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. Evet, biz de senin kurduğun tuzağa düştük ama ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın, babam dayınız olarak kalsın. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır, Gözalıcılar’a değil.