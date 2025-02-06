Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler kimler?
2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Tayfur, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenildi. Vasiyette yer almayan çocukları; Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın itirazda bulundu. Peki, mirasını paylaştırdığı 11 kişi kimler?
2 Ocak'ta hayata veda eden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
79 yaşında vefat eden Ferdi Tayfur'un vasiyetini, hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yazdığı ortaya çıktı. Tayfur'un 17 Ekim 2024'de noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Tayfur'un vasiyetine göre;
Darüşşafaka Cemiyeti'ne... Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire.
LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Vakfı)... Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villa.
TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri)... Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire.
Ferdi Tayfur'un servetinin kalan bölümünü kimlere paylaştırdığı da belli oldu. Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikâhlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi.
İşte Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler:
İLK VE TEK RESMİ NİKÂHLI EŞİ ZELİHA TURANBAYBURT
Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt (ortada) ile yaptı. Ferdi Tayfur eski eşine mirasından pay bıraktı. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızları doğdu.
Ferdi Tayfur'un kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul
TORUNLARI; ULAŞ DINIZ, DERİN DINIZ, ZEYNEP DOĞRUL, CAN DOĞRUL
Ferdi Tayfur; evli olan kızları Tuğba Dınız ile Funda Doğrul'un ikişer çocuğuna miras bıraktı. Ferdi Tayfur'un torunları; Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul ve Can Doğrul, dedelerinin mirasından paylarını alacak.
OĞLU FERDİ TAHA TAYFUR
Ferdi Tayfur, son birlikteliğini Habibe Ümyani Demir ile yaşadı. 64 yaşındayken bir kez daha babalık sevinci yaşayan Ferdi Tayfur'un bu birliktelikten de Taha Turanbayburt adında bir oğlu daha dünyaya geldi. Sonrasında Ferdi Tayfur ile Habibe Ümyani Demir yollarını ayırdı. Taha Turanbayburt da babasının mirasından üzerine düşen hakkı alacak.
Yeğeni Şiringözalıcı ve Ferdi Tayfur
YEĞENLERİ; NEFES LİLA GÖZALICI, ŞİRİN GÖZALICI, FERDİ TAYFUR TURANBAYBURT, BUSE TURANBAYBURT, EMİRHAN TURANBAYBURT NİLÜFER TURANBAYBURT
Ferdi Tayfur ayrıca, yeğenleri Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenildi.
VASİYETİNDE TİMUR TURANBAYBURT İLE TUĞÇE AYDIN TAYFUR'UN ADI YOK
Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt'un ve sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın isminin olmaması dikkat çekti. Böbreklerinden rahatsız olan Ferdi Tayfur, 2020'de oğlu Timur Turanbayburt'un böbreğiyle hayata tutunmuştu.
Miras listesinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt, 'Saklı Hak'tan faydalanıp mirastan pay alma adına dava açma hakkına sahip.
Mahkemede okunan vasiyet sonrasında, Ferdi Tayfur’un basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, sanatçının sosyal medya hesabından vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ailemizin çınarı, canımız babamızın hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekânı cennet olsun.
Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın
Yaşanan bu gelişmelerden sonra Necla Nazır'dan doğma Tuğçe Tayfur Aydın, sosyal medya hesabından Fatma Avcı'dan doğma ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak mirastan mahrum bırakılmalarına tepki gösterdi. Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım ağabey. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yeğenler ya da başkaları yoktu. Biz babamızı biliyoruz. Eğer onun tek başına yazdığı bir vasiyet olsaydı, tüm mal varlığını kurumlara bırakırdı. Allah, yattığı yeri nur etsin ama siz şunu unutmayın; kalabalık görünenler, azınlık görünenlere karşı haklı değildir. Bu durum tamamen çıkar ilişkisidir.
"DAHA KIRKI ÇIKMADAN MAHKEMELERE DÜŞTÜNÜZ"
Vefatından dört gün sonra, gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha kırkı çıkmadan mahkemelere düştünüz. Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazları, ne var ne yok Nilüfer Turanbayburt ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız üçüncü derece akrabalarının üzerine geçirmişler de, babamın kurumlara yaptığı bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan.
"BİZ SENİN KURDUĞUN TUZAĞA DÜŞTÜK"
Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım. Sizi Türk adaletine teslim ediyorum ama bir yıl ama on yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen yeğen. Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. Evet, biz de senin kurduğun tuzağa düştük ama ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın, babam dayınız olarak kalsın. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır, Gözalıcılar’a değil.
Vasiyete yapılan itiraz nedeniyle 29 Nisan'da tekrar duruşma yapılmasına karar verildi.