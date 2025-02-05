Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. 79 yaşında hayata veda eden sanatçı, İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Ailemizin çınarı, canımız babamızın hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekânı cennet olsun.

Zeliha Tayfur - Tuğba Dınız - Funda Doğrul - Ferdi Taha Tayfur - Nilüfer Gözalıcı

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Açıklamada Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt'un ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın isminin olmaması dikkat çekti.