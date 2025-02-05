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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı

        2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:37
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        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
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        Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. 79 yaşında hayata veda eden sanatçı, İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Ferdi Tayfur'un basın danışmanlığını yapan ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un sosyal medya hesabından vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Ailemizin çınarı, canımız babamızın hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekânı cennet olsun.

        Zeliha Tayfur - Tuğba Dınız - Funda Doğrul - Ferdi Taha Tayfur - Nilüfer Gözalıcı

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        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi Haberi Görüntüle

        Açıklamada Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt'un ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın isminin olmaması dikkat çekti.

        Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur Aydın

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