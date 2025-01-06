Ferdi Tayfur, son birlikteliğini Habibe Ümyani Demir ile yaşadı. 64 yaşındayken bir kez daha babalık sevinci yaşayan Ferdi Tayfur'un bu birliktelikten de Taha Turanbayburt adında bir oğlu daha dünyaya geldi. Ferdi Taha, gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü ancak Kasım 2024’te babasının doğum gününü kutlamak amacıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez görüldü.