19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu Bölgesi ve çevresindeki bazı iller için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. MGM, hava tahmini raporunda cuma günü 19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulundu. İşte alarm verilen illerimiz...
Sibirya'dan yurda giriş yapan soğuk hava etkisini yurt genelinde hissettirmeye devam ediyor. Birçok kent, beyaz elbisesini giyerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için de uyarıda bulundu.
İÇ ANADOLU VE ÇEVRESİNE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
CUMA AKŞAMI AZALACAK
Kar yağışının bölgede, saat 21.00'e kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.
19 KENT İÇİN "SARI" ALARM
MGM tarafından kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulunulan 19 ilimiz ise şöyle: Adana (Fırtına), Adıyaman (Kar), Antalya (Fırtına), Bursa (Kar), Hatay (Fırtına), Mersin (Fırtına), Kastamonu (Sulu kar), Kayseri (Kar), Kocaeli (Kar), Malatya (Kar), K.Maraş (Kar ve fırtına), Nevşehir (Kar), Niğde (Kar), Sakarya (Kar), Samsun (Sulu kar), Sinop (Sulu kar), Yozgat (Kar), Yalova (Kar) ve Osmaniye (Fırtına).