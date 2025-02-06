6 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...
* Türkiye, 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerde kaybettiği 53 bin 537 canı andı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dertlilere derman olurken gösterdik devleti
* ABD Başkanı Donald Trump: İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek
* Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
* Galatasaray Carlos Cuesta transferini bitirdi: Kolombiyalı futbolcu İstanbul'da
* Ferdi Tayfur'un mirasını paylaştığı 11 isim belli oldu
* Haziran ayında gerçekleştirilecek YKS için başvurular başladı