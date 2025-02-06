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        Anasayfa Video 6 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Şubat 2025 - 17:12 Güncelleme: 06 Şubat 2025 - 17:14

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Türkiye, 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerde kaybettiği 53 bin 537 canı andı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dertlilere derman olurken gösterdik devleti

        * ABD Başkanı Donald Trump: İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek

        * Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu

        * Galatasaray Carlos Cuesta transferini bitirdi: Kolombiyalı futbolcu İstanbul'da

        * Ferdi Tayfur'un mirasını paylaştığı 11 isim belli oldu

        * Haziran ayında gerçekleştirilecek YKS için başvurular başladı

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