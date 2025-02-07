İnsan tabiatı gereği kendisini güvende ve rahat bir ortamda hissetmek ister. Çevresindeki kişilere karşı mesafeli hatta uzak durmaya çalışabilir. Bazı durumlarda ise bu aşırıya kaçabilir ve kişi kendisini konforlu alanında neredeyse hapseder.

KONFOR ALANI NEDİR?

Psikolojide konfor alanı, bireyde kendisini rahat hissettiği ve alıştığı düzenin devam ettiği ortam olarak tanımlanabilir. Sanılanın aksine bu alan, her zaman huzurlu ve mutlu hissedilen bir alan olmayabilir. Kimi zaman bireyler, hayatlarını daha az riskle sürdürdüklerine inandıkları alanlar inşa ederler. Yani konfor alanı, tanıdık olandır denilebilir.

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İNSANLAR NEDEN KONFOR ALANINA İHTİYAÇ DUYAR?

Konfor alanına ihtiyaç duyulmasının arkasında yatan faktörler şunlar olabilir:

- Bireylerin öncelikli hedefleri arasında güvende olma isteği bulunur. Olası tehlikeler, iş ve okul hayatındaki problemler, ilişkiler ve yaşanan sorunlar bireyler üzerinde stres yaratabilir.

- Yoğun kaygı ve stresle mücadelede sıkıntı yaşayan bireyler, güvenli bir alana ihtiyaç duyar. Bu alanda çoğu şey onların kontrolü altında olduğu için herhangi bir sürprizle karşılaşma ihtimali düşer.

- Konfor alanında, çevreden gelebilecek eleştiriler minimuma indirilir. Bu ortam, bireylere ihtiyaç duydukları güveni ve rahatlığı vadeder.

KONFOR ALANINDAN ÇIKMAMANIN DEZ AVANTAJLARI NELERDİR?

Konfor alanının bireyler üzerindeki bazı etkileri şu şekilde sıralanabilir:

- Konfor alanının etkileri, herkese göre değişebileceği gibi çoğu bireyde benzerlik gösterebilir. Yarattığı konfor alanından çıkmayanlar, olayların kontrolüne sahip olmak istediği için sürprizlerden uzak durabilir.

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- Tanıdık ve bilindik bu alan, her ne kadar güvenli görünse de bireylerin başarısı üzerinde bazı olumsuzluklara sebep olabilir. Risk almaktan kaçınan birey; iş, okul veya özel yaşamında kendini daha geride tutarak hedefinden uzaklaşabilir.

- Başlangıçta huzurlu bir ortama benzeyen alan, zaman geçtikçe bireylerin bu alandan çıkamamasına ve istediği hayatı yaşayamamasına sebep olabilir.

KONFOR ALANINDAN ÇIKMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

1. BİR SÜREÇ OLDUĞUNUN FARKINDA OLUN

Konfor alanından çıkmak için ilk adım, bilinçli farkındalık geliştirmek. Kendimize neden konfor alanında kalmak istediğimizi sormak, kendi engellerimizi, sınırlayıcı düşüncelerimizi fark etmemize yardımcı olabilir.

2. KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN

Bir seferde konfor alanından çıkmak, tüm alışmışlıkları terk etmek, kocaman ve ürkütücü bir gelişme olabilir. Ama küçük adımlarla başlamak, tıpkı denize girmeden önce ayakları sokmak gibi, geçiş sürecini kolaylaştırabilir.