Gözlüklerin ve lensin olmadığı bir dünyada miyop olduğunuzu düşünün! Gözlük icat edilmeden önce görme sorunlarıyla nasıl başa çıkılırdı?

Göz bozuklukları, sadece fiziksel bir engel olarak değil, aynı zamanda toplumsal statüyü de etkileyen bir unsur haline geldi. Görme problemi olan bireyler, günümüzde çok yaygın olan göz muayenelerinin eksikliğini yaşıyor ve kendileri için uygun olan bir gözü bulana kadar çeşitli mercekleri denemek zorunda kalıyordu.