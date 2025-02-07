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        Haberler Objektife Takılanlar Veteran modeller, modelsizlikten baş tacı - Magazin haberleri

        Veteran modeller, modelsizlikten baş tacı

        Bir dönemin ünlü modelleri, yaş ortalamaları; 45'e ulaşsa da organizatörlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bunun ana nedeni podyumlara çıkarabilecekleri model bulamamaları. Kendilerine 'Grup Şurup' adını veren veteran modeller adına konuşan Gizem Özdilli; "Biz, yeni gelmedik. Geri geldik" diyerek konuyu özetledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 09:00 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:10
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        Veteran modeller baç tacı
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 7'ncisi İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Fuarda düzenlenen defilelerde podyuma çıkanlar veteran modellerdi.

        Demet Şener

        Demet Şener, Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Özlem Yıldız, Wilma Elles ve Sema Şimşek, katılımcılardan büyük alkış aldı.

        Katılımcıların alkış tutmasında nedenlerden biri de modellik için ilerlemiş yaşlarına rağmen modellerin podyuma çıkmaları ve işlerini gençlik günlerindeki gibi başarıyla yapmalarıydı.

        Zira; podyuma çıkan modellerin normal şartlarda çoktan emekli olması gerekiyordu.

        Gizem Özdilli

        ♦ Demet Şener... 47 Yaşında

        ♦ Özge Ulusoy... 42 Yaşında

        ♦ Gizem Özdilli... 52 Yaşında

        ♦ Özlem Yıldız... 44 Yaşında

        ♦ Wilma Elles... 38 Yaşında

        ♦ Sema Şimşek... 48 Yaşında

        Özge Ulusoy

        Ne var ki şartlar normal olmayınca onlar için modellik sona ermedi.

        Peki şartlan neden normal değil?

        Çünkü organizatörler özellikle büyük fuarlarda podyuma çıkarabilecekleri yeni model bulamıyor. Bu durumu, yukarıda adı geçen, kendilerine 'Grup Şurup' adını veren modellerden Gizem Özdilli şöyle açıkladı; "Bir dönem modellere çok dikkat çekildi. Sonra bütün ilgi oyunculara döndü. Eskiden modeller çok konuşulurdu, şimdi oyuncular konuşuluyor. Ana haber bültenlerinde modellere 5 dakika yer verilirdi. Modellerin haberi İbrahim Tatlıses kadar uzun verilirdi. Şimdi hiçbiri yok. Şimdiki yeni modeller de oyuncu olmak için hemen gidip bir oyunculuk ajansına yazılıyor. Uluslararası normlarda modellerimiz var fakat onlar modellikte bir şey yapamayacaklarını düşünüyor. Oyuncu olunca kameraların onlara daha çok ilgi göstereceğini düşünüyorlar. Bu işin de bir meslek olduğu bilmeleri gerekiyor.”

        Özlem Yıldız

        Organizatör Erkan Yılmaz ise bu konuda şunları söyledi; "Biz yeni modeller çıkarıyoruz ama onu, hemen oyuncu yapmak istiyorlar. Yeni modeller oyunculuğa geçmeden bir şey olunamayacağını düşünüyor."

        Sema Şimşek

        Son dönemde oyunculuk sektöründe gündeme gelen tekelleşmenin modellik dünyasında olup olmadığı yönündeki soruya Grup Şurup'un sözcüsü Gizem Özdilli şöyle cevap verdi; "Bizde öyle şeyler yok. Biz yıllardır podyumlardayız. Burada hep birlikte bir iş yapmaya çalışıyoruz. Kişisel hiçbir şey yok. Herkes çok iyi olursa tümden iyi oluruz. Yeni gelen arkadaşlar hep birlikte iyi olmayı öğrenecek. Ancak biz eski modeller; yeni gelmedik, geri geldik."

        Wilma Elles

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