Tahliye davasını kaybeden özel yurtta eşya kaçırma girişimi!

Avcılar'da üniversite öğrencileri için belediye tarafından 2018'de yaptırılan 18 katlı, 700 yataklı öğrenci yurdu 3 yıl önce bir firma tarafından işletilmeye başlandı.

DHA'nın haberine göre firma yetkilileri bu sürede Avcılar Belediyesi'ne verdiği taahhütleri yerine getirmedi. Bunun üzerine belediye firmaya tahliye davası açtı.

Davayı kaybeden firma aralarında yatak, dolap ve kapıların da bulunduğu eşyaların bir kısmını başka bir yere nakletti. Firma yetkilileri "Malzemeleri tadilat için götürüyoruz" bahanesiyle öğrencilerin kaldığı 3 kattaki kapı ve yatakları da götürmeye çalışırken, belediye yöneticileri polis ekipleriyle nakliyeyi durdurdu.

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Avcılar Belediyesi tarafından 28 Ekim 2018 tarihinde ve bilim insanı Canan Dağdeviren’in adı verilerek yaptırılan 600 öğrenci kapasiteli 700 yataklı öğrenci yurdu özel firmalar tarafından işletildi. Son 3 yıldır başka özel bir firma tarafından işletilen firmayla belediye arasında sorun yaşandı. Taahhütlerini yerine getirmeyen firmaya belediye tarafından tahliye davası açıldı. Firma, geçen mayıs ayında iddiaya göre son dönemde kötü yönetim nedeniyle oldukça az sayıda kız öğrencinin kaldığı binanın çeşitli katlarını belediyeye haber vermeden tahliye etti. Ardından da işçilerle kapı ve yatakları söktürdü; anlaştığı nakliyat firmasının araçlarına eşyaları yükleyerek Zeytinburnu’nda bilinmeyen bir yere nakletmek istedi. Belediye yöneticileri, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ile birlikte hareket ederek nakliyatı durdurdu. Yurttan çıkarılarak götürülmek istenen kapı ve yatak başta olmak üzere çeşitli malzemeler polis ekipleri tarafından tespit edildi.