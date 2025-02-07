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        Haberler Gündem Güncel İstanbul beyaza büründü! | Son dakika haberleri

        İstanbul beyaza büründü!

        İstanbul'da dün geceden bu yana etkili olan kar yağışıyla birlikte şehrin bazı bölgeleri beyaza büründü. Yağış, bazı bölgelerde yağmur bazı bölgelerde de karla karışık yağmur olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:57
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        İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.

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        Yağış, bazı bölgelerde yağmur bazı bölgelerde de karla karışık yağmur olarak da etkisini sürdürüyor.

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        DHA'da yer alan habere göre megakentte kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor. 

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        Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaşırken, Kartal Aydos Ormanı ve çevresi tamamen beyaza büründü

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        İstanbul'da kent genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonucu yüksek yerlerde kar kalınlığı 10- 15 santimetreye ulaştı. 

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        Lapa lapa yağan kar, Kartal Aydos Ormanı ve çevresini tamamen beyaza bürüdü. 

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        Ağaçların ve çatıların üstleri tamamen beyaz olurken, bazı yerlerde de kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

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