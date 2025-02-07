Ankara Valisi Vasip Şahin: Sahte içkiden 33 kişi vefat etmiştir
Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak Başkent'te, son zamanlarda 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi
Giriş: 07.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:13
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği Açılış Töreni"nde konuştu.
Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da son zamanlarda, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.
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