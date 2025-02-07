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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara Valisi Şahin: Sahte içkiden 33 kişi vefat etmiştir | Son dakika haberleri

        Ankara Valisi Vasip Şahin: Sahte içkiden 33 kişi vefat etmiştir

        Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak Başkent'te, son zamanlarda 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:13
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        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
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        Ankara Valisi Vasip Şahin, "Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği Açılış Töreni"nde konuştu.

        Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da son zamanlarda, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

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