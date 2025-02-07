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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sıla bebek davasında karar bekleniyor | Son dakika haberleri

        Sıla bebek davasında karar bekleniyor

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin devam eden davada bugün kararın açıklanması bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:10
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        Sıla bebek davasında karar duruşması
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü ve karar duruşması bugün görülecek.

        Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 3'üncü duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 9.30'da başlayacak. Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Tekirdağ Adliyesine gelmeye başladı.

        Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

        Kapalı oturumda yapılacak duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

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