Oyuncu Nedim Serkan Durak, Arjantin'de kaybolmuştu

İki yıldır Arjantin'de yaşayan oyuncu Nedim Serkan Durak'tan uzun süredir haber alamayan ailesi ve arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine Arjantin polisi, arama çalışmaları başlatmıştı.

Nedim Serkan Durak (Sağda)

Nedim Serkan Durak'ın son seyahati öncesi Türkiye'den iki, Buenos Aires'ten de bir arkadaşına birer veda maili gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu maillerde, Durak'ın hayatına son vermeyi düşündüğü yer alıyordu . Veda maili attığı öne sürülen kişilerden biri de lise arkadaşı ünlü oyuncu Fırat Tanış.

Fırat Tanış, yaşadığı teknik bir sorun nedeniyle yakın zamanda mail adresini değiştirdi. Tanış, Nedim Serkan Durak'ın bazı arkadaşlarına veda maili attığını duyduğunu ama kendisinin yeni mail adresine bir gönderim düşmediğini, erişim sağlayamadığı eski mail adresine ise bir gönderim düşüp - düşmediğinden haberi olmadığını söyledi.