Baş aşağı uyuyorlar, cenaze düzenliyorlar… Duyunca çok şaşıracağınız birbirinden ilginç 10 hayvan davranışı!
Hayvanlar alemi, bizi her geçen gün daha fazla şaşırtmaya devam ediyor. Bazı hayvanların yas tuttuğunu, bazılarının yavrularını eğittiğini veya baş aşağı uyuduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, doğadaki canlıların beklenenden çok daha karmaşık davranışlara sahip olduğunu gösteriyor. İşte duyunca inanamayacağınız 10 ilginç hayvan davranışı!
Doğa, birbirinden şaşırtıcı canlılarla dolu. Bazıları cenaze düzenliyor, bazıları kendi isimleriyle çağrılıyor! İnsanların kendine özgü olduğunu düşündüğü birçok davranışı aslında hayvanlar da sergiliyor. Bilimin keşfetmeye devam ettiği bu büyüleyici dünyada, en ilginç 10 hayvan davranışını sizin için derledik!
DELFİNLER BİRBİRLERİNİ İSİMLERİYLE ÇAĞIRIR
Denizlerin en zeki canlılarından biri olan yunuslar, karmaşık sosyal yapıları ve gelişmiş iletişim becerileriyle bilinir. Araştırmalar, yunusların birbirlerine özel 'isimler' verdiğini ortaya koymuştur.
Her yunusun kendine özgü bir çağrı sesi vardır ve diğer yunuslar bu sesi kullanarak onu çağırabilir. Bu durum, hayvanlar dünyasında eşsiz bir iletişim şekli olarak kabul edilmektedir
İNEKLERİN EN YAKIN ARKADAŞLARI VARDIR
İnekler sosyal hayvanlardır ve sürü içindeki bireylerle güçlü bağlar kurarlar. Yapılan araştırmalar, ineklerin en yakın arkadaşları olduğunda daha az stres yaşadıklarını ve daha mutlu olduklarını göstermiştir.
Ayrıldıklarında ise kaygı belirtileri gösterebilirler. Bu, hayvanların da tıpkı insanlar gibi dostluklara önem verdiğinin bir kanıtıdır.
SU SAMURLARI ELLERİNİ BİRBİRLERİNDEN AYIRMADAN UYUR
Sevimlilikleriyle bilinen su samurları, su akıntılarıyla sürüklenmemek için uyurken ellerini birbirine kenetler.
Bu hareket, hem çiftler hem de aile üyeleri arasında sıkça görülür. Böylece grup halinde uyuyan su samurları, suyun akıntısıyla ayrı düşmeden güvende kalabilirler.
BALIKLAR YÜZLERİ HAFIZALARINDA TUTABİLİR
Balıkların hafızalarının birkaç saniyeden ibaret olduğu düşünülse de, yapılan araştırmalar bunun tamamen yanlış olduğunu gösteriyor.
Özellikle Japon balıkları, insan yüzlerini hatırlayabilir ve kendilerine bakan insanları diğerlerinden ayırt edebilir. Bazı balık türleri, belirli insanlara karşı daha dostane davranırken, yabancılara karşı temkinli olabilir.
KARGALAR PROBLEM ÇÖZME KONUSUNDA DAHİDİR
Kargalar, hayvanlar dünyasında zekâlarıyla ünlüdür. Yapılan deneyler, kargaların problem çözme yeteneklerinin 5 yaşındaki bir insan çocuğuna denk olduğunu göstermektedir.
Alet kullanabilen bu kuşlar, karmaşık bulmacaları çözebilir ve hatta geleceğe yönelik planlar yapabilirler. Yiyecek saklama ve sosyal stratejiler geliştirme konusundaki yetenekleri, onların doğadaki en zeki kuşlardan biri olduğunu kanıtlıyor.
KARINCALAR KENDİ 'HASTANELERİNİ' KURAR
Karıncalar, organize ve disiplinli yaşamlarıyla bilinir. Ancak bazı karınca türleri, yaralanan bireylerini tedavi ederek onları hayatta tutmaya çalışır.
Yaralı karıncalar, kolonilerine döndüğünde işçi karıncalar tarafından özel bir bakıma alınır ve enfekte olmamaları için yaraları temizlenir. Bilim insanları, bu davranışın sosyal böcekler arasında benzersiz olduğunu ve koloninin genel sağlığını koruma açısından kritik bir rol oynadığını söylüyor.
AHTAPOTLAR NESNELERİ FIRLATARAK KAVGA EDER
Denizlerin en zeki canlılarından biri olan ahtapotlar, yalnızca kamuflaj yetenekleri ve problem çözme becerileriyle değil, aynı zamanda savaş stratejileriyle de dikkat çeker.
2022 yılında yapılan bir araştırmada, ahtapotların birbirlerine bilinçli olarak kum, alg parçaları ve kabuklar fırlattıkları keşfedildi. Bu davranış, sosyal etkileşimlerinin karmaşıklığını ortaya koyuyor ve onların bir tür saldırı veya savunma stratejisi geliştirdiğini gösteriyor.
YARASALAR BAŞ AŞAĞI UYUR
Gecenin sessiz avcıları olan yarasalar, benzersiz bir uyku pozisyonuna sahiptir. Gün boyunca dinlenirken, tavanlara veya ağaç dallarına baş aşağı şekilde asılı kalırlar.
Bunun sebebi, hızlı bir şekilde uçuşa geçmek için en verimli pozisyonun bu olmasıdır. Yarasaların bacak kasları, vücutlarını yukarı çekmek yerine bu pozisyonda gevşeyerek enerji tasarrufu sağlar. Doğanın onlara sunduğu bu ilginç yetenek sayesinde, avcılardan kaçmak ve avlanmaya hızlı bir başlangıç yapmak onlar için oldukça kolaylaşır.
MİRKETLER YAVRULARINI EVDE EĞİTİR
Hayvanlar genellikle içgüdüsel olarak hayatta kalma becerilerini geliştirir. Ancak Afrika mirketleri, yavrularına avlanma ve tehlikelerden kaçınma konusunda aktif olarak eğitim verir.
Özellikle zehirli akreplerle beslenen mirketler, yavrularının avlanma becerilerini güvenli bir şekilde öğrenmesini sağlamak için önce akrepleri öldürerek sunar. Yavrular deneyim kazandıkça, ebeveynler onlara yavaş yavaş canlı akreplerle mücadele etmeyi öğretir. Bu eğitim süreci, hayvanlar dünyasında nadir görülen bir ebeveynlik biçimi olarak dikkat çeker.
FİLLER CENAZE DÜZENLER
Hayvanlar dünyasında yas tutma pek sık rastlanan bir durum değildir. Ancak filler, kayıplarına karşı oldukça derin bir üzüntü hisseder ve ölen bir bireyin ardından belirli ritüeller gerçekleştirir.
Fillerin, hayatını kaybeden bir grup üyesinin başında nöbet tuttukları, hortumlarını vücutlarına dolayarak bir nevi veda ettikleri ve ölen fili yapraklar ve dallarla örterek bir tür 'cenaze töreni' düzenledikleri gözlemlenmiştir. Bu davranış, onların sosyal bağlarının ne kadar güçlü olduğunu ve ölümün farkında olduklarını gösteren etkileyici bir örnektir.