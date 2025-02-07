Baş aşağı uyuyorlar, cenaze düzenliyorlar… Duyunca çok şaşıracağınız birbirinden ilginç 10 hayvan davranışı!

Bunun sebebi, hızlı bir şekilde uçuşa geçmek için en verimli pozisyonun bu olmasıdır. Yarasaların bacak kasları, vücutlarını yukarı çekmek yerine bu pozisyonda gevşeyerek enerji tasarrufu sağlar. Doğanın onlara sunduğu bu ilginç yetenek sayesinde, avcılardan kaçmak ve avlanmaya hızlı bir başlangıç yapmak onlar için oldukça kolaylaşır.