Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Suriye'nin iç ve dış siyasetine ilişkin yaptığı açıklamalarda Beşar Esad'a da değindi.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, ocak ayının sonunda Rus Heyeti ile yaptığı görüşmede, Beşar Esad'ın sorumluluğunu gündeme getirdiği ifade eden Kasra, "Esad Ruslarla anlaşamamızın imkansız olduğunu sanarak Rusya'ya gitti." dedi.

Rusya'nın, Hmeymim ve Tartus'ta bulunan askeri üslerinin geleceğinin, Suriye'nin çıkarına uygun biçimde çözüleceğini bildiren Kasra, "Siyasette kalıcı düşmanlık yoktur." diyerek Rusya ile ilişkilerin yeni bir anlayışla çözüleceğini işaret etti.

Suriye Ordusunda birlik sağlanma konusunda adımlar atacağını ifade eden Suriye yönetimi de hareket geçmeye başladı. Kasra'nın açıklamalarına göre 100'e yakın silahlı grup, ordu bünyesine katılarak faaliyetlerini durdurdu.

Ebu Kasra, son olarak ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının da müzakere edileceğini belirtti.