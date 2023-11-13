Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu - En Son Haberler

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu - En Son Haberler

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayvan otlattıktan sonra eve dönen S.A.S., eşi 51 yaşındaki eşi H.S:'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ön incelemede H.S'nin kafasına sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 13.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:25 facebook

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