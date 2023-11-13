Fenerbahçe'den sert açıklama: Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor maçında Oosterwolde ile Belhanda arasında başlayan ve daha sonra Hollandalı futbolcunun yere düşmesiyle sonuçlanan tartışma hakkında açıklama yayımladı. "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?" başlığıyla sosyal medyadan paylaşılan mesajda sarı-lacivertliler, pozisyonda Oosterwolde'nin rakip futbolcu Rodrigues tarafından yere düşürüldüğünü belirtip VAR hakemlerine yüklendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"SOKAK KAVGASI MI FUTBOL MAÇI MI?

Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues’in, oyuncumuz Oosterwolde’ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık.

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Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi?

Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi

VAR’ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız?