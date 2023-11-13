Hakan Çalhanoğlu İtalya'da tarihe geçti!
İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Frosinone'ye attığı golle birlikte adını tarihe yazdırdı.
Kariyerini İtalya Serie A ekibi Inter'de sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, futbolunun yanı sıra skorer özelliğiyle de takımını sırtlamaya devam ediyor.
29 yaşındaki yıldız, son olarak takımının Frosinone'yi 2-0 mağlup ettiği maçta penaltıdan fileleri havalandırarak galibiyete katkıda bulundu.
Son 4 lig maçında 3. kez fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, toplamda ise 12 maçta 5 gole ulaştı.
Hakan Çalhanoğlu ayrıca, Frosinone'ye attığı golle birlikte İtalya kariyerindeki 37'nci lig golünü kaydetti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu böylece, Serie A'da fileleri en çok havalandıran Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Bir önceki rekor 36 gol ile Şükrü Gülesin'e aitti. Gülesin; 1950-1951 sezonunda Palermo, 1951-1952 sezonunda Lazio forması giymişti.