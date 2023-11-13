Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar

        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar

        ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Joe Biden'ın torunu Naomi Biden'a ait araca girmeye çalışan şüphelilere ABD Gizli Servis ajanları tarafından ateş açıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:11 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de, Başkan'ı ve ailesini korumakla görevli Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Washington'da Naomi Biden için tahsis edilmiş hükümete ait araca zorla girmeye çalışan "2 ya da 3 şüpheliye ateş açıldığını" belirtti.

        HÜKÜMET ARACININ CAMINI KIRDILAR

        Guglielmi, Başkan Biden'ın torununu koruyan Gizli Servis ajanlarının, 12 Kasım saat 23.58'te Washington DC'nin Georgetown semtinde, "muhtemelen 3 kişinin", park etmiş boş bir hükümet aracının camını kırdığını gördüğünü aktararak "Bu karşılaşma sırasında bir federal ajan silahını ateşledi ancak kimsenin vurulmadığına inanılıyor." ifadesine yer verdi.

        REKLAM

        Şüphelilerin bir araçla kaçtığını belirten Guglielmi, destek birimlerine haber verildiğini, olayın Metropolitan Polis Departmanı ve Gizli Servis tarafından araştırıldığını kaydetti.

        Guglielmi, Naomi Biden'ın hizmetinde kullanılan aracın olay anında boş olduğunu, korunan kişilere yönelik herhangi bir tehdit yaşanmadığını vurguladı.

        ARAÇ HIRSIZLIĞI ARTIYOR

        Naomi Biden'ın aracına yapılan saldırı, ülkenin başkentinde artan araç hırsızlığına yeniden dikkatleri yöneltti.

        Kovid-19 salgını sonrası ABD'de genel olarak suç oranları düşerken Washington'da yaşanan araba hırsızlığında artış görüldü.

        Washington polisi bu yıl görev bölgesinde 750'den fazla araba hırsızlığı vakası yaşandığını bildirdi.

        Teksaslı Kongre üyesi Henry Cuellar'ın arabası 3 Ekim'de, Kongre binası yakınlarında silahlı 3 kişi tarafından çalınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Sakatlıklar araştırılıyor!
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!