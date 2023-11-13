ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar

ABD'de, Başkan'ı ve ailesini korumakla görevli Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Washington'da Naomi Biden için tahsis edilmiş hükümete ait araca zorla girmeye çalışan "2 ya da 3 şüpheliye ateş açıldığını" belirtti.

HÜKÜMET ARACININ CAMINI KIRDILAR

Guglielmi, Başkan Biden'ın torununu koruyan Gizli Servis ajanlarının, 12 Kasım saat 23.58'te Washington DC'nin Georgetown semtinde, "muhtemelen 3 kişinin", park etmiş boş bir hükümet aracının camını kırdığını gördüğünü aktararak "Bu karşılaşma sırasında bir federal ajan silahını ateşledi ancak kimsenin vurulmadığına inanılıyor." ifadesine yer verdi.

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Şüphelilerin bir araçla kaçtığını belirten Guglielmi, destek birimlerine haber verildiğini, olayın Metropolitan Polis Departmanı ve Gizli Servis tarafından araştırıldığını kaydetti.

Guglielmi, Naomi Biden'ın hizmetinde kullanılan aracın olay anında boş olduğunu, korunan kişilere yönelik herhangi bir tehdit yaşanmadığını vurguladı.

ARAÇ HIRSIZLIĞI ARTIYOR

Naomi Biden'ın aracına yapılan saldırı, ülkenin başkentinde artan araç hırsızlığına yeniden dikkatleri yöneltti.

Kovid-19 salgını sonrası ABD'de genel olarak suç oranları düşerken Washington'da yaşanan araba hırsızlığında artış görüldü.

Washington polisi bu yıl görev bölgesinde 750'den fazla araba hırsızlığı vakası yaşandığını bildirdi.

Teksaslı Kongre üyesi Henry Cuellar'ın arabası 3 Ekim'de, Kongre binası yakınlarında silahlı 3 kişi tarafından çalınmıştı.