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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti

        ABD'de Başkan Donald Trump hükümeti, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif eden e-posta göndermişti. Trump yönetiminin istifa teklifini 40 binden fazla kişi kabul ettiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:53
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        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
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        ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM), konuya ilişkin tüm çalışanlara e-posta yoluyla Ocak ayında bir not göndermişti.

        Notta, 6 Şubat'a kadar görevlerinden kendi istekleriyle ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat ödeneceği ifade edilmişti.

        COVID-19'dan bu yana uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen notta, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suiistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir" ifadesi kullanılmıştı. E-postada, 7 aylık maaş tutarındaki tazminattan faydalanmak isteyenler için "ertelenmiş istifa mektubu" da yer alıyordu.

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        Washington Post'un haberine göre, Trump yönetiminin istifa teklifini 40 binden fazla kişi kabul etti.

        Beyaz Saray, daha önce federal iş gücünün yüzde 5 ila 10'unun teklifi kabul edebileceğini tahmin etmişti. Ancak teklifin sona ermesinden bir gün önce açıklanan rakamın ilan edilen hedeften daha az olduğu belirtiliyor.

        ABD Personel Yönetimi Ofisi'nden bir yetkili, 2,3 milyonluk sivil iş gücünün yüzde 2'sinden daha az olan toplam rakam sorulduğunda, teklifi kabul eden çalışan sayısının arttığını söylemekle yetindi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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