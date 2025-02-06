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        Haberler Dünya Deprem endişesiyle Santori Adası'ndan binlerce kişi ayrıldı: Hırsızlığa karşı önlemler artırıldı | Dış Haberler

        Deprem endişesiyle Santori Adası'ndan binlerce kişi ayrıldı: Hırsızlığa karşı önlemler artırıldı

        Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini Adası'ndan yaklaşık 10 bin kişi ayrıldı. Adada hırsızlık ihtimaline karşı polis gücünün artırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:38
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        Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin Santorini Adası'nı terk ettiği bildirildi.

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        Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, sismik hareketliliğin son günlerde artmasıyla olası büyük deprem endişesi üzerine 10 bine yakın kişi adayı terk etti.

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        Santorini Adası'nda olası hırsızlıkların engellenmesi amacıyla polis gücü ve kontroller artırıldı.

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        Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere 10 bine yakın kişi ayrıldı.

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        Santorini'nin yanı sıra komşusu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.

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        Öte yandan Yunan basınına konuşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekas, bölgede büyüklüğü 6'dan fazla olan bir depremin yaşanma olasılığının yavaş yavaş uzaklaştığını, 5,8-5,9 büyüklüğünde bir depremin beklenebileceğini söyledi.

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        Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, son günlerde yüzlerce küçük depremin yaşandığı bölgede bu süreçte kayda geçen en büyük sarsıntı, dün akşam yerel saatle 21.09'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem oldu.

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        MİÇOTAKİS: HER TÜRLÜ İHTİMALE HAZIRIZ

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce devletimiz bilim ve bilim adamlarına güveniyor. Bunu başka krizlerde de yaptık. Tüm planlar uygulamaya konuldu. Ekipler Santorini'ye ve diğer adalara gönderildi. Böylece her türlü ihtimale hazırız. İşlerin daha iyiye gideceği umuduyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        "Sürekli sallanan Santorini'de olmaktan duyulan korkuyu anlıyorum" diyen Miçotakis, halka sakin olmaları ve yetkililerle işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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