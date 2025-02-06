Deprem endişesiyle Santori Adası'ndan binlerce kişi ayrıldı: Hırsızlığa karşı önlemler artırıldı

MİÇOTAKİS: HER TÜRLÜ İHTİMALE HAZIRIZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dün yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce devletimiz bilim ve bilim adamlarına güveniyor. Bunu başka krizlerde de yaptık. Tüm planlar uygulamaya konuldu. Ekipler Santorini'ye ve diğer adalara gönderildi. Böylece her türlü ihtimale hazırız. İşlerin daha iyiye gideceği umuduyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.