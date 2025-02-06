İstanbul’un Karadeniz kıyılarından Marmara kıyılarına kadar 60 kilometre koştular

Orhan Veli, “Gün olur alır başımı giderim” dizesini yazdığında aklından geçen yer neresiydi acaba? Asla bilemeyeceğiz ama alıp başımızı gitmek istediğimiz yerleri bir cevap olarak pekala kabul edebiliriz. Zaten şiir de okuyanın hissettiğine göre anlam kazanmıyor mu? Yolculuğun uzun sürmesi de her zaman en uzağa gidileceği anlamına gelmiyor. Yanıbaşımızda sandığımız bir yere ulaşmak da zorlu adımlar sonucunda mümkün olabiliyor.

Gökhan Yalçın, 38 yaşında bir beyaz yakalı. Masa başında geçen mesaisi dışındaki zamanı ise oldukça hareketli. Hafta sonu tatilinde olduğu 1 Şubat’ta biri bisikletli olmak üzere 5 arkadaşıyla Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’nda son bulacak 60 kilometrelik koşularına başlamak için Karaburun’da buluştu. İstanbul’un Karadeniz kıyılarından Marmara kıyılarına uzanan bu etkinliğe de “İstanbul’un Adımları 8” adını verdiler.

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Sondaki 8’den anlaşılacağı üzere, başka rotalarda olsa da, böylesine bir etkinliği de ilk kez yapmıyor. Zaten ilk defa yapılacak bir şey değil 60 kilometre koşmak. Gökhan Yalçın 4 yıldır koşuyor. Öncesinde dağcılık, kaya tırmanışı gibi sporlar da yapmış. Bu koşudan iki gün sonra kendisine ulaştığımda ilk sorduğum “Nasılsınız” sorusu sıradan bir hal hatırın ötesinde bir meraktı. Gayet iyi hissettiğini, daha önce böylesine uzun koşulardan sonra 2-3 gün acısını çektiğini ama artık vücudunun da bu mesafelere alıştığını söyledi.

“İstanbul’un Adımları 8”in rotası

Spor yapanların aktivitelerini kayıt altına aldığı popüler uygulama Strava’da 7 saat 47 dakika sürdüğü görülen bu etkinliğin koşu zamanı 7 saat 9 dakika. Yani ihtiyaç molaları için verilen araların toplamı 40 dakikadan az. Kış şartlarında çamurlaşan, göle dönüşen yerler gibi engeller de karşılarına çıkmış. Bu nedenle zorunlu duraklamalar ve rotadaki ufak değişiklikler hem toplam süreyi hem de toplam kilometreyi artırmış. Yani aslında yola çıkmadan hesap ettikleri kilometre 60 etmiyormuş. Etkinliğin ilhamını aldıkları Aykut Çelikbaş ve arkadaşları 14 Aralık 2013’te benzer bir rotayı yapmış. Bugünkü İstanbul Havalimanı’na daha yakın bir noktaymış ilham aldıkları rotanın startı. Mecburen daha batıya kayan rotadaki değişimi gözlemlemek de önemli motivasyon olmuş.