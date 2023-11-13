Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

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Yönetimin de devre arasında 3 net transfer (Stoper - 6 numara ve başka skorer bir kenar forvet) yapması lazım. Ayrıca Kartal'a 'endişelenme' demeleri lazım. Yine de bu maçı Dzeko'nun atamadığı goller ile açıklayabiliriz. Lakin Szymanski'nin düşüşünü, Tadic'in bitikliğini, Osayi'nin 3 maçlık kötü gidişini konuşmamız şarttır. Öte yandan Cengiz fiziken gelişmiyor. Sakatlar da dönmüyor. Fizik antrenörü ve kulüp doktoru konusunu muhakkak ele almak lazım. Bir takım bir iki oyuncusunu kaybetti diye bu kadar edilgen olamaz. Olmamalıdır. İsmail Kartal daha yine övüldüğü gibi "macera aramasın" ama kendine daha fazla güvensin.

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Gürcan Bilgiç (Sabah): Böyle bir maç için mükemmel bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Dzeko ile Demirspor kalecisi Ertaç arasında geçti dakikalar; birisi vuruyor, diğeri tutuyor. Devre bittiğinde tek şutu vardı Adana Demirspor'un, o da faul atışından geldi. Fenerbahçe oyuna da, pozisyonlara da hükmetti adeta. Ama o bahsedilen "son vuruş" var ya, doğru anda, doğru şekilde gelmedi. Ferdi'nin hükmettiği süreçti aslında. Yusuf Sarı'yı "yoklar" arasına karıştırdığı gibi, enerjisiyle hücum yükünü de üstlendi genç oyuncu. Dzeko ile Tadic bu sertlik içinde kararlarını da, ayaklarını da birbirlerine dolaştırdılar. Szymanski de devreye giremedi bir türlü. İrfan Can Kahveci, Rodrigues ile gereksiz bir didişmeye girdi. Aklı rövanşta kalınca, tek etkili pas ile çıktı oyundan. Ama ne pastı!