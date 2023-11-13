Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından milli araya 31 puan ve averajla lider girdi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşısındaki performansını değerlendirdi.
Uğur Meleke (Hürriyet): Adana Demir’in Fenerbahçe maçını ele alma biçimi, Avcı’nın Trabzonspor’undan bambaşka oldu. Onlar Onuachu’ya 60 metrelik uzun toplarla oynama yolunu seçmediler, geriden pasla çıkmaktan vazgeçmediler. Çıkabildiklerinde kanatlardan iki Yusuf’la zaman zaman etkili oldular. Ancak çıkamadıklarında da Fenerbahçe presine karşı koyamadılar.
Fenerbahçe özellikle ilk 1 saatte defalarca önde top kazandı, yedisi isabetli 15 şut yolladı Adana kalesine. Ancak Fenerbahçe’de özellikle belli isimlere ekstra yük binmesi özellikle son bölümde yorgunluk ve düşüşleri beraberinde getirdi. Son 8 günde 3 maça başlayan Samuel, Zajc, Tadic’in yanı sıra sezon başından beri çok yüzdeli oynayan 37’lik Dzeko’da yorgunluk sinyalleri söz konusu.
Serdar Ali Çelikler (Habertürk): İsmail Kartal'ın acilen rahatlaması gerekiyor. O koltuğa tam olarak oturması gerekiyor. Gelecek kaygısı, "beni buraya layık görmüyorlar mı acaba" anksiyetesini bırakması, "kaybedersem de ben kaybederim" demesi lazım. Misal Tadic'i oynatmamaya cesaret etmesi lazım. Misal Cengiz her girdiğinde İrfan'ı çıkartmaması lazım. Misal Dzeko sahadayken Batshu'lu 4-4-2 de deneyebilmesi lazım. Misal Osayi 3 maçtır kötüyken Müldür'ü oynatabilmesi lazım. Zajc'a evlatçılık yapacağına Bartuğ'u kazanması lazım. Batshu'yu sol kenarda da deneyebilmesi lazım. Özetle kendine güvenmesi lazım. Yoksa stresi yönetemeyecek gibi görünüyor.
Yönetimin de devre arasında 3 net transfer (Stoper - 6 numara ve başka skorer bir kenar forvet) yapması lazım. Ayrıca Kartal'a 'endişelenme' demeleri lazım. Yine de bu maçı Dzeko'nun atamadığı goller ile açıklayabiliriz. Lakin Szymanski'nin düşüşünü, Tadic'in bitikliğini, Osayi'nin 3 maçlık kötü gidişini konuşmamız şarttır. Öte yandan Cengiz fiziken gelişmiyor. Sakatlar da dönmüyor. Fizik antrenörü ve kulüp doktoru konusunu muhakkak ele almak lazım. Bir takım bir iki oyuncusunu kaybetti diye bu kadar edilgen olamaz. Olmamalıdır. İsmail Kartal daha yine övüldüğü gibi "macera aramasın" ama kendine daha fazla güvensin.
Gürcan Bilgiç (Sabah): Böyle bir maç için mükemmel bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Dzeko ile Demirspor kalecisi Ertaç arasında geçti dakikalar; birisi vuruyor, diğeri tutuyor. Devre bittiğinde tek şutu vardı Adana Demirspor'un, o da faul atışından geldi. Fenerbahçe oyuna da, pozisyonlara da hükmetti adeta. Ama o bahsedilen "son vuruş" var ya, doğru anda, doğru şekilde gelmedi. Ferdi'nin hükmettiği süreçti aslında. Yusuf Sarı'yı "yoklar" arasına karıştırdığı gibi, enerjisiyle hücum yükünü de üstlendi genç oyuncu. Dzeko ile Tadic bu sertlik içinde kararlarını da, ayaklarını da birbirlerine dolaştırdılar. Szymanski de devreye giremedi bir türlü. İrfan Can Kahveci, Rodrigues ile gereksiz bir didişmeye girdi. Aklı rövanşta kalınca, tek etkili pas ile çıktı oyundan. Ama ne pastı!
Halil Umut Meler her tecrübeli hakemin yapacağı gibi maçı berabere bitirmek adına, kırılma anlarını ters atak yönüne çevirmek için kullandı. FIFA hakeminin faul yorumlarına bir bakın hele, amatör ligde maç vermezsiniz. Fenerbahçe liderliği geri aldı. Milli araya moralli gidecek. Orta sahayı bu kadar çabuk ve etkili geçen Adana Demirspor ile deplasmanda oynuyorsanız, beraberlik de iyi sonuçtur ki, Dzeko dikkatli olsa kazanırlardı.
Ercan Güven (Milliyet): Fenerbahçe’yi en iyi yaptığı işe zorlayan Adana Demirspor, Belhandalı, N'Diayeli, Emre Akbabalı orta sahasını atıl hale getirdiği gibi, Yusuf Sarı’yı durduran Ferdi, Yusuf Erdoğan’a fırsat vermeyen Osayi ile Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratma şansını da kaybetti ilk yarı. Kaleyi bulan şut bile atamadı. Fenerbahçe’nin hatası, üstün oynadığı ilk yarıda gol atamamasıydı. İsmail Kartal’ın karşı hamlesi oyuna değil mevkilere oldu. Sarı kartlı Osayi ile Mert Müldür, İrfan Can ile Cengiz Ünder değişti ki, Cengiz geldiğinden bu yana devam eden hayal kırıklığını sürdürmekte ısrarcıydı!
Ağır sahada git-gelle süren ve her iki takımda da bariz yorgunluk gözlenen maçın sonuna kadar gol gelmedi. İşin doğrusu, ikinci devreye bakınca ültün oynadığı ilk yarı gole ulaşamamış Fenerbahçe’nin hakkı bir puandı zaten. Şimdi Fenerbahçe’deki soru şu: İsmail Kartal’ın oyuncuları ile ilişkisinin çok iyi olduğunu herkes biliyor. Peki kriz sürecinde oyuna müdahalesi?.. Açık söylemek lazım… Ne artı, ne eksi! Sistem, ancak sakatlar/eksikler dönünce tam randımanla çalışacak o zaman. Milli ara biçilmiş kaftan.
Ömer Üründül (Sabah): Adana Demir’in Fenerbahçe maçını ele alma biçimi, Avcı’nın Trabzonspor’undan bambaşka oldu. Onlar Onuachu’ya 60 metrelik uzun toplarla oynama yolunu seçmediler, geriden pasla çıkmaktan vazgeçmediler. Çıkabildiklerinde kanatlardan iki Yusuf’la zaman zaman etkili oldular. Ancak çıkamadıklarında da Fenerbahçe presine karşı koyamadılar.
Fenerbahçe özellikle ilk 1 saatte defalarca önde top kazandı, yedisi isabetli 15 şut yolladı Adana kalesine. Ancak Fenerbahçe’de özellikle belli isimlere ekstra yük binmesi özellikle son bölümde yorgunluk ve düşüşleri beraberinde getirdi. Son 8 günde 3 maça başlayan Samuel, Zajc, Tadic’in yanı sıra sezon başından beri çok yüzdeli oynayan 37’lik Dzeko’da yorgunluk sinyalleri söz konusu.
Serkan Akcan (Fanatik): Dzeko ve Szymanski ile Demirspor’a oyun kurulum aşamasında gelen baskılar henüz ilk yarıda Fenerbahçe’ye tam 13 şut getirirken Kluivert ve öğrencileri Livakoviç’in koruduğu kaleye sadece 1 kez şut deneyebildi. İsmail Yüksek ve Fred’in aynı anda oynamadığı bir günde Fenerbahçe ilk yarı sadece yüzde 43 topa sahip olurken, topun karşısında doğru pozisyon alarak Adana Demirspor’u kalesine getirmedi.
İkinci yarının başında Adana Demirspor kalesinden küçük adımlarla çıkmak yerine orta mesafeli uzun toplara döndüğü anda Fenerbahçe’nin elinden en önemli silahını almış oldu. Adana Demirspor’un iki hızlı Yusuf’uyla direkt hücum tercihleri ve Gravillon’un direkte patlayan şutu oyuna bir süre denge getirdi. Dzeko ilk yarıda savunmanın derinine kadar inip oyunun kurulumuna katılıyordu ama ikinci yarıda mesafeler uzadıkça yoruldu. Tadiç, yoğun maç trafiğinde fazlaca yorgundu, Ferdi’nin enerjisi yine dikkat çekiciyd i. Demirspor’da ise açık ara kaleci Ertaç’ın performansı göz kamaştırıcıydı. Fenerbahçe, Fred, İsmail Yüksek, Becao ve Djiku’nun olmadığı bir Adana Demirspor deplasmanında, hem de kötü zeminde 1 puanla dönüp yine liderlik koltuğuna oturduğu için mutlu olmalı.
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Fenerbahçe, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde savunma anlamında iyi bir oyun ortaya koysa da hücum tarafında etkisiz kaldı ve 2 puanı kaybetti. Özellikle Dzeko ve Tadic ikilisindeki düşüş endişe verici boyutta. Fenerbahçe'nin santrforu, bir maçta bu kadar gol pozisyonuna giriyorsa en az 1-2 tanesini gole çevirebilmeli. Tadic ise sahada elini kolunu sallayarak arkadaşlarını yönetmekten asli görevini unutmuş görünüyor. Onun işi iyi oynayıp arkadaşlarını gol pozisyonuna sokmak.
Fenerbahçe'nin en güçlü yanı olan orta sahası da Fred ve İsmail'in yokluğunda özellikle işin hücum tarafında çok etkisiz kaldı. Hücuma hiç destek veremediler. Tadic ve İrfan'ın etkisizliği ve Dzeko'nun kzaçırdıkları düşününce Fenerbahçe'nin puan kaybı sürpriz sayılmamalı. Dün akşam 22 kişinin en iyisi Ferdi Kadıoğlu'ydu, ligin en çabuk oyuncularından olan Yusuf Sarı'ya göz açtırmadı. Milli aranın, takıma yarayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin santrforu, bir maçta bu kadar gol pozisyonuna giriyorsa en az 1-2 tanesini gole çevirebilmeli.
Erman Özgür (Fanatik): Çabuk oynayı seven iki takım, bozuk bir zemin fakat daha önemlisi oyununu da karşı tarafa kabul ettirmekte zorlanan ve yetenekli ama beceriksiz oyuncular. Bu özete rağmen ilk yarıda gol pozisyonu konusunda daha iştahlı taraf Fenerbahçe’ydi. Skor berabere gittikçe Ada çoğalmasına rağmen Yusuf Sarı ve Yusuf Erdoğan, çabuk Osayi ve Ferdi’ye karşı etkili olamadılar. Maç kilitlenmişken devreye girebilecek Tadiç ve Djeko denemelerine rağmen yapamadılar ama Szymanski ve İrfan Can deneyemediler bile. Son bölümde Dzeko gol için yakalanan fırsatların finallerinde yanlış seçimler yapınca Fenerbahçe de kaderine razı oldu.
Gol yemeyişi olumlu, gol bulamayışı yıldız oyuncuların fazlalığına bakınca olumsuzdu. Fakat en önemli gerçek Fenerbahçe’nin ön saha presini yaparak bulduğu kolay gollerin kahramanı Fred’i çok aradığıydı. Beraberlik iyimser olanlar için alınan iki mağlubiyetin ardından iyi, Galatasaray’ın kaybettiği haftada kötü gözükebilir. Bana göre galip gelebilmek için yeterli fırsatı bulan Fenerbahçe için bu maç 2 puanlık bir kayıpla bitti.