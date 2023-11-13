Beşiktaş - Başakşehir maçında Bahtiyar Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'la çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. beIN Trio ekibi, Opoku ile Zaynutdinov arasında yaşanan pozisyonu yorumladı
İşte beIN Trio ekibinin Beşiktaş-Başakşehir maçında Opoku ile Zaynutdinov arasında yaşanan pozisyona dair yorumları:
Deniz Çoban: Bu pozisyonda konuşulacak bir şey görmüyorum. Bu pozisyonda hakem, Zaynutdinov aleyhine faul verdi.
Deniz Çoban: Oyuncunun sarı kartı yok mu, UEFA eğitimlerinde söylerler, 'Geldin oyuncunun yüzünü o halde gördün' Faulü Zaynutdinov aleyhine vermiş olsan da, dön ikinciden kırmızını çıkar, dördüncü hakemine 'Bravo' de, alkışla, kendini kurtar.
Deniz Çoban: Arda Kardeşler, tecrübesinde bir hakem, Zaynutdinov'un yüzünü o halde gördükten sonra nasıl burada bu çıkışı yakalayamıyor.
Deniz Çoban: Hakemlerimiz, yanlış karar verirler, değerlendirirler falan. MHK 'Yanlışa yanlış demeyip, allayıp pullayıp doğru' dediği için 'Biz sahada doğru yapıyoruz' der. Yanlışlarını doğru görüp yanlışlara devam ediyorlar.
Bahattin Duran: Zaynutdinov'un tepkisinden her şey belli oluyor. Hocalar falan herkes dışarıda. Bu dışarıda olsa, cezası var.
Bahattin Duran: Zaynutdinov "Kart görmedi mi" diyor, olaydan habersiz. Opoku'ya ikinci sarı kart gerekiyor. Oyundan ihraç edilmeliydi. Zaynutdinov'a çok geçmiş olsun, acil şifalar.
Bülent Yıldırım: Görmeye dayanamadığımız bir sahne. Opoku, profesyonelce kolunu ve dirseğini sallıyor.
Bülent Yıldırım: Zaynutdinov'a çok geçmiş olsun. İzlemeye insan dayanamıyor. Bu futbol değil. Bu kadar insan buraya ne için, neden toplandı.
Bülent Yıldırım: Herkes ne olduğunu gördü, hakemler dışında. Niye bu kadar insan toplanıyor buraya. Tartışılacak hiçbir şey yok.
Bülent Yıldırım: Bu futbol değil. Futbolcu sağlığı işin esası. Bu hazırlanmış, futbol dışı bir hamle. Çok üzücü. Opoku'nun ihracı gerekirdi. Hazırlanıp, kuvvetli vuruyor.