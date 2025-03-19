Gipsy Kings Eylül'de turneye geliyor

Albümleriyle 60 milyonluk satış başarısı yakalayan ve sahnede 30 yılı aşkın bir süredir Latin müziğinin en sevilen temsilcilerinden biri olan Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Eylül ayında turne için Türkiye'ye geliyor. Grup Andre Reyes öncülüğünde İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara ve Antalya’da sahne alacak.

Piu Entertainment organizisyonuyla ülkemize gelecek olan Gipsy Kings, “Bamboleo”, “Djobi Djoba”, “Baila Baila”, “Volare” gibi dünya çapında hit olmuş parçalarla izleyicilerini dansa ve unutulmaz anlara davet ediyor! Turnenin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışa çıktı.

İŞTE TURNE PROGRAMI

REKLAM

26 Eylül 2025, Cuma- İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

27 Eylül 2025, Cumartesi- Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

28 Eylül 2025, Pazar İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

30 Eylül 2025, Salı - Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro

1 Ekim 2025, Çarşamba Ankara ATO Congresium

3 Ekim 2025, Cuma Antalya Açık Hava Tiyatrosu