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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gipsy Kings Eylül'de turneye geliyor

        Gipsy Kings Eylül'de turneye geliyor

        Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Andre Reyes öncülüğünde yeniden Türkiye'de! Latin müziğinin en sevilen temsilcilerinden olan grup Eylül ayında İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara ve Antalya'da sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 00:13 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:13
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        Gipsy Kings Eylül'de turneye geliyor
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        Albümleriyle 60 milyonluk satış başarısı yakalayan ve sahnede 30 yılı aşkın bir süredir Latin müziğinin en sevilen temsilcilerinden biri olan Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Eylül ayında turne için Türkiye'ye geliyor. Grup Andre Reyes öncülüğünde İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara ve Antalya’da sahne alacak.

        Piu Entertainment organizisyonuyla ülkemize gelecek olan Gipsy Kings, “Bamboleo”, “Djobi Djoba”, “Baila Baila”, “Volare” gibi dünya çapında hit olmuş parçalarla izleyicilerini dansa ve unutulmaz anlara davet ediyor! Turnenin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışa çıktı.

        İŞTE TURNE PROGRAMI

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        26 Eylül 2025, Cuma- İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

        27 Eylül 2025, Cumartesi- Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

        28 Eylül 2025, Pazar İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

        30 Eylül 2025, Salı - Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro

        1 Ekim 2025, Çarşamba Ankara ATO Congresium

        3 Ekim 2025, Cuma Antalya Açık Hava Tiyatrosu

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        #Gipsy Kings
        #Andre Reyes
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
        #konser
        #latin
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