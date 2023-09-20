Gipsy Kings'in kurucularından Andre Reyes: Türk dinleyicisine çok yakınız

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Sanatçı Reyes, Türkiye'ye daha önce de çoğu kez geldiklerini aktararak, şimdiye kadar Türkiye'de verdikleri konserlerin tüm biletlerinin satıldığını vurguladı. Türkiye'yi adeta evleri gibi gördüklerini kaydeden başarılı sanatçı, "Türk dinleyicisini çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyor. Türk dinleyicisine çok yakınız. Dans etmeyi, gülümsemeyi seviyorlar ve neşeli bir havaları var" değerlendirmesinde bulundu.

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"GIPSY KINGS'İN BÖLÜNMESİ HAYRANLARIN İŞİNE YARADI" Gipsy Kings'in orijinal kadrosunun dağılmasına da değinen Reyes, "Ekim 2014'te kurucu üyelerimiz Nicola ve Tonino gruptan ayrılıp çocuklarıyla birlikte yollarına devam etmek istedi. Aramızda bir anlaşmazlık yok. Birbirimizi hala seviyor, sayıyoruz. Sadece müziğimizi farklı yollarla devam ettirdik. Hayat böyle bir şey" dedi.