CNN International'da yer alan habere göre, "Avengers: Infinity War"' serisinin devamı olarak çekilen "Avengers: Endgame" gösterime girdiği ilk gün, dünyada 644 milyon gişeye ulaşarak, "tüm zamanların en iyi gişe açılışı yapan filmi" unvanını elde etti. Bu hafta tüm dünyada vizyona giren filmden önce tüm dünyada en iyi açılış gişesi rekorunu, 641 milyon ile "Avengers: Infinity War" elinde tutuyordu.

AÇILIŞ GİŞESİ: 300 MİLYON DOLAR



AA'da yer alan habere göre film, Kuzey Amerika'da 156.7 milyon dolara, ABD'de ise 310 milyon dolara ulaşarak, bu iki bölgede de açılış gişe rekorlarını kırdı. Hollywood'daki sinema sektörünün uzmanlarına göre Avengers: Endgame, bu hafta sonu 300 milyon dolar hasılat yaparak 257 milyon dolarla rekoru elinde bulunduran Avengers Infinity War'u geçip, gişede tüm zamanların 'En İyi Açılış Yapan' filmi olacak.

BİR HAFTADA 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Avengers: Endgame'in tüm dünyada ilk hafta sonu hasılatının ise 1 milyar dolara ulaşabileceği iddia ediliyor. Sektör uzmanları özellikle Çin'den gelecek gişe rakamlarıyla Endgame'in Amerika dışında 650-700 milyon dolar bir hasılat elde edebileceğini böylece de 1 milyar dolar barajını en hızla açan film olacağını söylüyorlar. 'Tek günde en çok hasılat yapan film' rekorunu kıran Avengers: Endgame'in 10 günde ise 1.5 milyar dolar hasılat yapması bekleniyor.