Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi

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4. GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 (2015) (Mission: Impossible – Rogue Nation) Hunt, CIA’nın emir komuta zincirine bir kez daha karşı çıkarak Sendika adlı gizli örgütün peşine düşüyor. Alec Baldwin’in oynadığı CIA yöneticisi Alan Hunley, Sendika adlı örgütün Hunt’ın uydurması olduğunu düşünüyor ve Hunt’ın da yer aldığı IMF birimini tasfiye ediyor. Filmin en sağlam yanı aksiyon ve olay örgüsü. Yönetmen McQuarrie, hareketli sahneleri peş peşe sıralamayı, tempoyu yüksek tutmayı ve aksiyonla öyküyü entegre etmeyi ustalıkla çözüyor. Tom Cruise’un dublör kullanmadan oynadığı açılıştaki uçak sahnesi gerçekçi ve hoş ama ben filmde en çok Viyana’daki opera sahnesini beğendim. Puccini’nin “Turandot” operasının açılışı sırasında salon, sahne, kulis, ışık odası, localar ve lobide olup bitenleri harika bir kurguyla birleştiren akılda kalıcı bir suikast sahnesi bu... McQuarrie, serinin alametifarikalarından biri olan “soygun sahnesi”nde de yazar ve yönetmen olarak yine parlak bir iş çıkarıyor. Toplam hasılat: $682,716,636

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3. GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 – HAYALET PROTOKOL (2011) (Mission: Impossible – Ghost Protocol) Filmin birbirine akıcı biçimde bağlanan bölümlerinin tümü farklı görsel özelliklere sahip. Mesela, Ethan Hunt'ın bir Rus hapishanesinden kaçırılmasını anlatan sekans, kargaşanın hüküm sürdüğü, yakın plan dövüş sahneleriyle dolu. Kremlin'deki operasyon bölümü ise mizahla gerilimin iç içe geçtiği harika bir sahne. Film boyunca, aksiyon ve çatışma, bilgisayar oyunları tarzında peş peşe dizilmiyor. Dubai'deki otel sahnesinde görüleceği üzere önce heyecan ve gerilim inşa ediliyor, ardından hareket ile çatışma geliyor. Aralara yerleştirilen takip ve kovalamaca sahneleri ise farklı özellikleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Film, Ethan Hunt'ın Dubai'deki gökdelene tırmandığı, sonra serbest düşüşle indiği sahneyle öne çıkıyor ki buradaki teknik işçiliğe şapka çıkartmak gerekiyor. Brandt'in (Jeremy Renner) Hindistan'da mıknatıslı bir ortamda oradan oraya savrulduğu sahnenin ya da “akıllı otopark”taki kovalamacanın da hakkını yemeyelim. Yönetmen Brad Bird, aksiyonun hakkını vermekle kalmıyor, seriye taze bir mizah duygusu da ekliyor. Toplam hasılat: $694,713,380