Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
Serinin yedinci filmi 'Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) gösterimde olduğu günlerde Boxoffice Mojo'daki verilere göre Tom Cruise'un gişelerde en başarılı 10 filmini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
10.GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 (2006)
(Mission: Impossible III)
Impossible Missions Force (IMF) ajanı Ethan Hunt, artık emeklidir ve eğitmenlik yapar. Ama silah tüccarı Owen Davian (P.S. Hoffman) için bir kez daha göreve çağrılır. 150 milyon dolar bütçeye sahip olan film gişelerde yapımcılarını mutlu eden bir sonuca ulaşmıştı. Film, Ethan Hunt'ın gecenin karanlığında, Şangay'da iki gökdelen arasında trapez yapmak zorunda kaldığı sahneyle hatırlanır daha çok… Yönetmen J.J. Abrams'ın filmde, köprü sahnesiyle birlikte sağlam bir iş çıkardığı aksiyon çekimlerinden biridir. Hunt'ın güvenlik kayışı kullanarak yaptığı atlayış, serbest düşüş anları, birkaç çatışma çekimi ve peşinden gelen “gökdelen sörfü”nü andıran hareketleriyle seyre değer, heyecan verici bir aksiyon koreografisi vaat eder.
Toplam hasılat: $398,479,497
9. THE MUMMY (2017)
Mumya filmlerinde, binlerce yıldır mezarında yatan öfkeli bir Eski Mısırlı, kazı ya da başka bir olay sonucunda canlanır ve günümüze gelerek terör estirir... Bu filmdeki Mısır prensesi Ahmanet’in (Sofia Boutella) hedefi, Ölüm Tanrısı Set’i başka bir bedende canlandırmak ve onunla birlikte dünyaya hükmetmek... Set’in karşısına Dr. Henry Jekyll’in (Russell Crowe) yönettiği Prodigium adında devlet destekli bir örgüt çıkıyor. Filmin asıl kahramanı, Tom Cruise’un canlandırdığı profesyonel asker Nick Morton. Nick, mezarlardan çalıp çırparak yolunu bulmaya çalışan sevimli, matrak bir anti-kahraman… Senaryosunun vasatlığıyla Cruise’un en kötü filmlerinden biri olmasına karşılık özellikle ABD dışında yaptığı hasılatla yapımcılarını mutlu ettiğini belirtelim.
Toplam hasılat: $409,231,607
8. SON SAMURAY (2003)
(The Last Samurai)
Yolunu şaşırmış, alkole sığınmış Amerikalı Nathan Algren (Cruise), samuraylara karşı savaşmak için gittiği Japonya'da düşmana esir düşer. Ama samuraylarla geçirdiği sürede adeta yeniden doğacak ve gerçek düşmanlarını tanıyacaktır. Edward Zwick'in 154 dakikalık bu görkemli epiği Cruise'un oynadığı en iyi filmlerden biri olarak kabul edilir. 140 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan film, hasılatının 111 milyon dolarını ABD’de geri kalanını ise dünya genelinde yapmıştı. 2003’ün en çok iş yapan filmlerinden biriydi.
Toplam hasılat: $454,627,263
7. GÖREVİMİZ TEHLİKE (1996)
(Mission Impossible)
Efsane TV dizisinin beyazperdede yeniden doğduğu mükemmel bir aksiyon ve gerilim örneği. Filmin yapımcılığını da üstlenen Tom Cruise, daha sonra 7 kez daha canlandıracağı ajan Ethan Hunt rolünde ilk kez geliyor karşımıza. Yönetmen koltuğunda ise Brian De Palma gibi büyük bir usta var. Film, ABD’nin Prag’daki elçiliğindeki resepsiyon sırasında gerçekleştirilen başarısız bir operasyon sahnesiyle açılır. Asansörün üstüne yerleşmiş olan ve sistemi “hack”leyerek operasyonun ilerlemesini sağlayan Jack'in (Emilio Estevez) kontrolünü kaybetmesi ve boşluğa sıkışarak ölmesi üzerine gerilim başlar. Ethan Hunt gibi biz de neler döndüğünü bir türlü anlayamayız. Film boyunca birlikte olacağımızı düşündüğümüz ünlü oyuncuların peş peşe ölmeleri bizim için de büyük şoktur. Hunt’ın bir anda şüpheli konumuna düşmesi ve kaçmasıyla birlikte öykü asıl rotasına oturur. İlerleyen bölümlerde Hunt'ın ful güvenlikli bir odada tavandan tellerle sarkarak gerçekleştirdiği soygun operasyonu da unutulur gibi değildir. Toplam hasılat: $457,696,391
6. GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 (2000)
(Mission: Impossible II)
John Woo'nun yönettiği ikinci film, harika bir hava çekimiyle açılır. Ethan Hunt, yerden yüzlerce metre yukarıda, güvenlik ipi olmadan, elleriyle tek başına bir kaya tırmanışı gerçekleştirmektedir... Birçok seyirci için kâbuslardan çıkıp gelmiş bir sahnedir. İnsan rüyasında bile bu heyecana dayanamayıp uyanır herhalde ama Hunt rahattır. Aslında tatildedir ve tüm bu heyecanı kişisel keyfi için yaşamaktadır. John Woo ile “Görevimiz Tehlike” serisinin buluşması beklendiği kadar harika bir sonuç yaratamamıştı aslında. İlk filmin hafızada bıraktığı izler ve damakta bıraktığı sinema tadıyla rekabet etmek kuşkusuz kolay değildi. Üstelik hikâye de ilk filme oranla daha zayıf ve sığdı. Ama seyircinin aksiyon sahnelerinden memnuniyeti gişelerdeki başarıya da yansıdı.
Toplam hasılat: $546,388,108
5. DÜNYALAR SAVAŞI (2005)
(War Of The Worlds)
H.G. Wells’in 1898 tarihli aynı adlı romanından serbest bir uyarlama olarak gerçekleştirilen film, uzaylıların sistematik ve planlı bir şekilde Yeryüzü’nü işgal etme sürecini anlatırken alt metinlerinde ABD’nin 11 Eylül travmasını ele alıyor. Steven Spielberg’in yönettiği filmde Tom Cruise, eski eşinin hafta sonu için kendisine emanet ettiği iki çocuğunu hayatta tutmaya çalışan bir babayı oynuyor. Kızı ve oğluyla arası pek iyi olmayan Ray, tüm ülkenin çaresiz kaldığı işgal sürecinde çocuklarını annelerine teslim etmek için elinden geleni yapıyor. 132 milyon dolarlık bütçesi olan film, sadece ABD ve Kanada’da 234 milyon dolar hasılat yapmıştı.
Toplam hasılat: $603,873,119
4. GÖREVİMİZ TEHLİKE 5 (2015)
(Mission: Impossible – Rogue Nation)
Hunt, CIA’nın emir komuta zincirine bir kez daha karşı çıkarak Sendika adlı gizli örgütün peşine düşüyor. Alec Baldwin’in oynadığı CIA yöneticisi Alan Hunley, Sendika adlı örgütün Hunt’ın uydurması olduğunu düşünüyor ve Hunt’ın da yer aldığı IMF birimini tasfiye ediyor. Filmin en sağlam yanı aksiyon ve olay örgüsü. Yönetmen McQuarrie, hareketli sahneleri peş peşe sıralamayı, tempoyu yüksek tutmayı ve aksiyonla öyküyü entegre etmeyi ustalıkla çözüyor. Tom Cruise’un dublör kullanmadan oynadığı açılıştaki uçak sahnesi gerçekçi ve hoş ama ben filmde en çok Viyana’daki opera sahnesini beğendim. Puccini’nin “Turandot” operasının açılışı sırasında salon, sahne, kulis, ışık odası, localar ve lobide olup bitenleri harika bir kurguyla birleştiren akılda kalıcı bir suikast sahnesi bu... McQuarrie, serinin alametifarikalarından biri olan “soygun sahnesi”nde de yazar ve yönetmen olarak yine parlak bir iş çıkarıyor.
Toplam hasılat: $682,716,636
3. GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 – HAYALET PROTOKOL (2011)
(Mission: Impossible – Ghost Protocol)
Filmin birbirine akıcı biçimde bağlanan bölümlerinin tümü farklı görsel özelliklere sahip. Mesela, Ethan Hunt'ın bir Rus hapishanesinden kaçırılmasını anlatan sekans, kargaşanın hüküm sürdüğü, yakın plan dövüş sahneleriyle dolu. Kremlin'deki operasyon bölümü ise mizahla gerilimin iç içe geçtiği harika bir sahne. Film boyunca, aksiyon ve çatışma, bilgisayar oyunları tarzında peş peşe dizilmiyor. Dubai'deki otel sahnesinde görüleceği üzere önce heyecan ve gerilim inşa ediliyor, ardından hareket ile çatışma geliyor. Aralara yerleştirilen takip ve kovalamaca sahneleri ise farklı özellikleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Film, Ethan Hunt'ın Dubai'deki gökdelene tırmandığı, sonra serbest düşüşle indiği sahneyle öne çıkıyor ki buradaki teknik işçiliğe şapka çıkartmak gerekiyor. Brandt'in (Jeremy Renner) Hindistan'da mıknatıslı bir ortamda oradan oraya savrulduğu sahnenin ya da “akıllı otopark”taki kovalamacanın da hakkını yemeyelim. Yönetmen Brad Bird, aksiyonun hakkını vermekle kalmıyor, seriye taze bir mizah duygusu da ekliyor.
Toplam hasılat: $694,713,380
2. GÖREVİMİZ TEHLİKE – YANSIMALAR (2018)
(Mission: Impossible - Fallout)
Ethan Hunt, filmde sadece kötülerle değil masum insanların hayatını önemsemeyen istihbarat örgütlerinin zihniyetiyle de savaşıyor. “Yansımalar” serinin ilk filmden beri sürüp giden temel fikrine yeniden dönüyor: Dünyayı gizli servisler, derin devlet operasyonları ya da karanlık güç stratejileri değil, Ethan Hunt gibi otoriteye karşı çıkmasını ve gerektiğinde bağımsız hareket etmesini bilen insanlar kurtarır... İşte bu yüzden, devlet otoritesine karşı bireyi savunan, politik bir alt metni var filmin. İşin aksiyon kısmı ise mükemmel. Helikopter takibi çekimleri mesela... Dört sahneden oluşan ve filmin son bölümüne damgasını vuran çok uzun bir sekans bu… Özellikle iki helikopterin dağa düşmesiyle başlayan sahne, sıkı bir gerilim vaat ediyor. Ama Paris’te geçen ve peş peşe gelen o nefes kesici takip sahneleri öylesine iyi ki filmdeki diğer her şey biraz gölgede kalıyor. Tom Cruise’un çekimler sırasında sağ bacağını sakatladığı Londra’daki atlamalı, koşmalı takip sahnesi de serinin en iyi çekimlerinden...
Toplam hasılat: $791,657,398
1. TOP GUN: MAVERICK (2022)
Yönetmen Joseph Kosinski, ‘Neden yeni bir Top Gun filmi çekmeliyiz?’ sorusunun yanıtını merak eden Tom Cruise’a yaptığı ilk sunumda, hedefini ‘Her şey gerçek olacak, bilgisayardan çıkma görüntüler kullanmayacağız’ diye özetler. Risk içeren sahnelerde dublör kullanmayı sevmeyen, çekimlerde kendini zorlamaktan hoşlanan ve aksiyon türünde gerçekçilik duygusunu önemseyen Tom Cruise’u ikna eden bir yaklaşımdır bu… Sonuçta, yapımcılar ve yönetmen Kosinsski’nin başlangıçta koydukları hedefe ulaştıkları ve teknik anlamda gelmiş geçmiş en iyi havacılık filmini çektikleri kesin. Hikayesine baktığımızda ise ilk filmin formülünün dışına çıkılmıyor. Maverick karakterinde değişen bir şey yok: Her şeyiyle tam bir Amerikan kahramanı. Otoriteyle arası iyi değil ve görev için canını ortaya koymaktan çekinmeyen korkusuz biri. Filmin ana fikrini de ‘Önemli olan uçağın sahip olduğu teknoloji değil; onu uçuran pilot, yani insandır’ diye özetlemek mümkün.
Toplam hasılat: $1,495,696, 292