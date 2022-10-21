Gülfem Kessler'den 'Var ve Yok' Urla'da

Sanatçı Gülfem Kessler’in “var olma” ve “yok olma”nın keskin ayrımını çeşitli yönleri ile ele aldığı “VAR VE YOK” adlı sergisi, Bahar Soyoğuz’un kurucusu olduğu BE Contemporary Urla’da açıldı.

İstanbul’da gerçekleşen solo ve karma sergilerinden sonra Urla ve İzmirli sanatseverlerle de bir araya gelen sanatçı; “Şehir daha griyken, Urla benim için yeşil ve renkli, doğaya daha yakın. Bu sergiyi hazırlarken Urla’nın yokluğu içimde önemli bir yer kaplıyordu” sözleriyle son ürettiği renkli işlerin Urla’da sergilenecek olmasının ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirdi.

Gülfem Kessler

Abstract resim ekolünün temsilcilerinden Kessler, siyah beyaz çalışmalarıyla tanınsa da sekizinci kişisel sergisi ile birlikte “VAR VE YOK” serisinde kağıt ve kanvas üstüne pigment ve akrilikle yarattığı kendine has renkleriyle sanatseverlerle buluşuyor.

Abstract resim ekolünün temsilcilerinden Gülfem Kessler, siyah beyaz çalışmalarıyla tanınsa da sekizinci kişisel sergisi ile birlikte “VAR VE YOK” serisinde kağıt ve kanvas üstüne pigment ve akrilikle yarattığı kendine has renkleriyle sanatseverlerle buluşuyor.

Yakın arkadaşlarıyla yaptığı buluşmaları üretim sürecinin bir parçası olduğunu söyleyen Kessler; bu buluşmalarda pandemi sürecini ve etkilerini yoğun bir şekilde ele alırken yaşadığı trajik bir kayıp ile serginin adını belirliyor. Sergide pandemi sonrası hareketlenen hayat ile bir anda gelen bir kaybın ekseninde, var olma ve yok olma arasında salınan, birbiriyle ilişkilenen ve birbirinden kopan eserlerin oluşturduğu bir anlatı görülüyor.

Açılışına Levent Köstem, Elvan Susar, İnci İnan ve Rana Korgül gibi cemiyet hayatının tanınan isimleri katıldığı “VAR VE YOK” sergisi 22 Kasım tarihine kadar BE Contemporary Urla’da ziyaret edilebilir.