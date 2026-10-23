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        Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti, acılar dinmedi

        Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenler, aradan geçen 15 yıla rağmen yaşadıkları acıyı unutamıyor. Kentte vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarını hüzünle anıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        15 yıl geçti, acılar dinmedi

        Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 23 Ekim 2011'deki depremin büyük yaralar açtığı Van'da vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarını hüzünle anıyor. Vatandaşlar, Alkanat Mahallesi'ndeki mezarlık ile Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'nda yakınlarını ziyaret etti.

        Afette en büyük yıkımın yaşandığı Erciş ilçesinde yaşayan Mehtap Çetiner de anne ve babasının, iki kardeşinin ve yengesinin de aralarında bulunduğu 18 yakınını kaybetmenin acısını taşıyor.

        Depremin yıl dönümünde Alkanat Mahallesi'ndeki mezarlığa giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Çetiner, deprem günü yaşadıklarını ve kayıplarının ardından geçen zorlu yılları anlattı.

        "ALTINCI YEDİNCİ KATLAR BİRİNCİ KAT SEVİYESİNE İNMİŞTİ"

        Deprem sırasında evinde olduğunu, sarsıntının ardından ilk olarak anne ve babasının yaşadığı binaya gitmeye çalıştığını belirten Çetiner, "İlk aklıma gelen onlar oldu. Yollar kapalıydı ama ben hiçbir şeyi fark etmiyordum. Aklımda sadece ailem vardı. Gittiğimde evleri tuzla buz olmuştu. Bina yıkılmamış, adeta yere gömülmüştü. Altıncı ve yedinci katlar neredeyse birinci kat seviyesine inmişti" dedi.

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        Enkazın başında ablasını gördüğünü anlatan Çetiner, ailesinin evine ait perdelerin, babasının koltuğunun ve eşyalarının dışarıya savrulduğunu, yakınlarının enkaz altında dört gün kaldığını söyledi.

        Aradan geçen zamana rağmen özellikle deprem yıl dönümünde aynı acıları yeniden yaşadığını dile getiren Çetiner, şunları kaydetti:

        "İçeri girmek istedim ama beni tuttular. Yakınlarım dört gün enkaz altında kaldı, dördüncü gün çıkarıldılar. Annenin, babanın ölümünü bir şekilde kabulleniyorsun ama erkek kardeşim Onur'un acısı çok daha ağır geldi. Daha hiçbir şey görmemişti, yeni evliydi. Biz yedi kız, bir erkek kardeştik. Onur bizim tek erkek kardeşimizdi, çok kıymetliydi. En çok da onun ve gelinimizin yarım kalan hayatına yandık. Bizi depremde maddiyat ya da çadırda kalmak değil, sevdiklerimizin gitmesi sarstı. Aradan yıllar geçti, yine de yokluklarını çok hissediyoruz."

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        "KAYBETTİKLERİMİZİN ACISINA ÇOK YANDIK"

        Deprem sırasında Erciş'te çarşı merkezinde bulunan Serdar Çalışkan da sarsıntının ardından yaşanan yıkımı ve yakınlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi unutamıyor.

        Binaların yıkılmasıyla her yerin toz ve duman içinde kaldığını anımsatan Çalışkan, "Amcamın evinin enkazından dört cenaze çıkarıldı. Amcamın oğlunun iki kızı, diğer amcamın oğlunun eşi ve küçük kızı hayatını kaybetti. Daha sonra dayımın oğlunun ve üç yeğenimizin de farklı yerlerde enkaz altında kaldığını öğrendim. Akrabalarımızdan çok sayıda kişiyi kaybettik. Çok acı bir gündü, çok kötü günler geçirdik. Kaybettiklerimizin acısına çok yandık. Allah bir daha kimseye böyle bir deprem yaşatmasın" dedi.

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        Depremde tüm ülkenin kendileri için seferber olduğunu ifade eden Çalışkan, "Devletimiz olayın ardından hemen yetişti. Çadır, konteyner ve gıda yardımları yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar geldi. Türk milleti zor zamanda birbirine yardım eder, gerçekten çok yardımseverdir. O gün yaşanan depremde destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        MEZARLARA KARANFİL BIRAKILDI

        Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'nda düzenlenen programda ise Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Programa katılanlar, mezarlara karanfil bıraktı.

        Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, programda, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Çelik, şunları kaydetti:

        "Çok sayıda canımızı kaybettik, nice ailelerimiz büyük acılar yaşadı. Bugün burada kaybettiğimiz canlarımızı kabirleri başında rahmet ve dualarla anıyoruz. Acımız hala ilk günkü gibi taze. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmayalım, yaşadıklarımızdan ders çıkararak depremlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olalım. Rabbim geride kalan ailelerimize sabır versin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah."

        Anma programına 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Özgür Arman, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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