Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Eğitim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim 69 yaşında üniversiteden mezun oldu, 71 yaşında yüksek lisansa başladı

        69 yaşında üniversiteden mezun oldu, 71 yaşında yüksek lisansa başladı

        Kars'ta 2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi (71), açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra 2020 yılında girdiği üniversite sınavında kazandığı Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, 69 yaşında onur belgesiyle tamamladı. Bir yıl aranın ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlayan İşçi, doktora yapmayı hedefliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        Selim ilçesinde yaşayan Ayşen Arda İşçi, açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra üniversite sınavını kazanarak 2020 yılında KAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne başladı. 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde diplomasını alan ve onur belgesiyle mezun olan İşçi, bir yıl aranın ardından yüksek lisansla eğitim hayatını sürdürme kararı aldı. Ayşen Arda İşçi, 71 yaşında Kafkas Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans eğitimine başladı. İşçi, yüksek lisansın ardından doktora yapmayı hedefliyor.

        "EĞİTİMDE YAŞIN ÖNEMİ OLMAZ"

        KAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail, Ayşen Arda İşçi'nin azmi ve akademik başarısıyla diğer öğrencilere örnek olduğunu söyledi. İşçi'nin 71 yaşında olmasına rağmen eğitimden vazgeçmediğini belirten Prof. Dr. Mikail, "Bizim için bu bir gurur meselesidir. Hem enerjisiyle hem derslerdeki başarısıyla diğer öğrencilere örnek teşkil ediyor. Eğitimde yaşın önemi olmaz. Ben de kendisini kutluyorum, takdir ediyorum. Bizim gururumuzdur kendisi, Ayşen abla" dedi.

        REKLAM

        Ayşen Arda İşçi'nin bazı nedenlerle yüksek lisans eğitimine 1 yıl ara vermek zorunda kaldığını ancak yeniden derslere başladığını aktaran Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail, tez konusunu birlikte belirleyeceklerini söyledi. Prof. Dr. Mikail, ilerleyen süreçte doktora programının açılması ve gerekli şartların sağlanması durumunda İşçi'yi doktora öğrencisi olarak da görmek istediğini ifade etti.

        "UMUT VARSA YAŞAM VAR"

        Hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Ayşen Arda İşçi, "Çalışarak Kars'a, hocalarıma, üniversiteme, öncelikle de kendime mahcup olmadan bu bölümü bitirip doktoraya devam etmek istiyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hayalleriniz hiç bitmesin. Her yaşta hayal bitmesin. Umut varsa yaşam var" diye konuştu.

        REKLAM

        "SOSYAL HAYATIN İÇİNDE OLSUNLAR"

        Hayatın her yaşta güzel olduğunu belirten İşçi, akranlarına da seslenerek, “Bir şekilde sosyal hayatın içinde olsunlar. Okula gitmeyebilirler, farklı sosyal hayatın içinde olsunlar. Hayat güzel. Hayat her şekilde devam ediyor ama hayata renk katmak bizlerin elinde" ifadelerini kullandı.

        "REKLAM FİLMİ ÇEKMEK İSTİYORUM"

        Akademik hedeflerinin yanı sıra diplomasi alanında görev alma hayalini de koruyan Ayşen Arda İşçi, "Konsolos olur muyuz? Neden olmasın? Hayallerim var. Reklam filmi çekmek istiyorum. Hem Kars'ımı tanıtayım hem reklamlarda olayım. Benden güzel reklam yüzü olur, olmaz mı? Neden olmasın?" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cezaevinden çıktı, hamile kadını bıçakladı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile kadın, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım isteyen kadın hastaneye kaldırılırken, kısa süre önce cezaevinden çıkan şüpheli suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı...
        #kars
        #üniversite
        #yüksek lisans
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı