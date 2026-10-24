ABB'den özel gereksinimli bireyler ve ailelerine destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde hizmet veren Kuşcağız Engelliler Lokali ve Mola Evi, bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almalarına katkı sağlarken ailelere de destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 14-45 yaş arasındaki özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelliler Lokali'nde; el sanatları, spor, fiziksel etkinlikler, step aerobik, masa tenisi ve gündelik yaşam becerilerine yönelik çeşitli kurs ve aktiviteler düzenleniyor.

Engelliler Lokali bünyesinde faaliyet gösteren Mola Evi ise 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet veriyor. Uzman personeller eşliğinde çocukların güvenli ve sosyal bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanırken, aileler de çocuklarını Mola Evi'ne bırakarak kendilerine zaman ayırabiliyor. Merkezde kurs ve etkinliklerin yanı sıra piknik, gezi ve sinema gibi sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

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ABB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Berksun, merkezin özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen çok amaçlı bir merkez olduğunu belirterek, "Özellikle özel gereksinimli bireylerin kapasite ve potansiyellerine göre çeşitli aktivitelerle bunu daha da renkli bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Velilerimize yönelik de çalışmalarımız var. Çocuklarıyla ilgili eksik olan bilgilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettikleri şeyleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sosyal hayatlarını dışarıda gerçekleştirebilmeleri için piknikler, geziler düzenliyoruz. Sinema aktivitelerimiz var. Kendi potansiyellerini geliştirebilecekleri farklı farklı etkinlikler, aktiviteler mevcut" dedi.

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Kuşcağız Engelliler Lokali İdarecisi Alparslan Gündoğdu da merkezde 14-45 yaş arasındaki özel gereksinimli bireylere yönelik farklı kursların bulunduğunu belirterek, "El sanatları, spor, fiziki etkinlikler, step aerobik, masa tenisi, gündelik yaşam gibi kurslarımız var. Mola Evi'mizde de 3-6 yaş aralığındaki çocukları kabul ediyoruz. Velilerimizin gündelik hayatlarına devam edebilmesi için burada çocuklarımızı ağırlıyoruz" diye konuştu.

Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veren merkezlerden Engelliler Lokali ile Mola Evi'ne ise internet siteleri üzerinden online kayıt yapılabiliyor.