AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı Spot

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünya genelinde yaşanan krizlerin daha adil bir uluslararası düzene duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu vurguladı.

"DAHA ADİL BİR ULUSLARARASI MİMARİYE İHTİYAÇ VAR"

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun 81. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır."

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"KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası düzene ilişkin mesajlarına da değinen Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya mümkün' vizyonu doğrultusunda, uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."