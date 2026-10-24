Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı Spot

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BM'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı Spot

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletlerin 81. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, daha adil bir uluslararası düzene ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 20:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünya genelinde yaşanan krizlerin daha adil bir uluslararası düzene duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu vurguladı.

        "DAHA ADİL BİR ULUSLARARASI MİMARİYE İHTİYAÇ VAR"

        Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun 81. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır."

        REKLAM

        "KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası düzene ilişkin mesajlarına da değinen Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya mümkün' vizyonu doğrultusunda, uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam SHOW'da

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek

        #Ömer Çelik
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"