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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasının otomobiliyle evden ayrılan Ali'den 4 gündür haber yok

        Babasının otomobiliyle evden ayrılan Ali'den 4 gündür haber yok

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, 4 gün önce babasının otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ali Güleşan'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:16 Güncelleme:
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        Alanya'da Ali'den 4 gündür haber yok
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        Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki ailesinin evinden 21 Ekim saat 03.00 sıralarında babasına ait otomobille ayrılan Ali Güleşan'dan (25) bir daha haber alınamadı.

        Güleşan'ın kaybolduğu gün otomobille saat 06.00 sıralarında Alanya Balıkçı Hali yakınlarına geldiği ve aracını buraya park ettiği belirlendi.

        Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Ali Güleşan'ın bulunması için jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Ali Güleşan'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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