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        Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'ün askerî araç kazasında şehit olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        Askerî araç kazasında şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’ün geçirdiği askerî araç kazasında kurtarılamayarak 24 Ekim 2026’da Şehit olduğunu duyurdu. Paylaşılan mesajda Bakan Yaşar Güler’in taziyesine de yer verildi. Bakan Güler, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

        İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

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        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Askeri araç kazası sonucu şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

        YAVAŞ: AZİZ MİLLLETİMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

        “Ankara’da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’e Allah’tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

        Kazada yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum.”

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        #MSB
        #Milli Savunma Bakanlığı
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